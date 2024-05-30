Кубок короля Саудовской Аравии – последняя в этом сезоне попытка Роналду взять трофей с «Аль-Насром»

Соперник – непобедимый «Аль-Хилаль».

Кубок короля – последняя попытка «Аль-Насра» присвоить хоть какой-то трофей в этом сезоне. В марте Роналду с командой вылетел из азиатской ЛЧ от «Аль-Айна» из ОАЭ с составом в 4 раза дешевле (€35 млн евро против €144 на Transfermarkt). В апреле «Аль-Хилаль» с Малкомом не пустил португальца в финал Суперкубка Саудовской Аравии (да-да, тот самый матч, где Криштиану психанул и замахнулся на арбитра). А в мае «Аль-Хилаль» снова огорчил Роналду – досрочно выиграл чемпионат СА.

Сам король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд будет наблюдать, как «Аль-Хилаль» в последний день весны попробует отобрать у «Аль-Насра» последний шанс на трофей в этом сезоне.

«Аль-Наср» спокойно дошел до финала, Роналду положил 3 гола в 3-х матчах

«Аль-Наср» стартовал в Кубке без Криштиану, но справился: разгромил «Оход» из Медины – 5:1. В следующем раунде против «Аль-Иттифака» Хендерсона и Вейналдума португалец отыграл весь матч, но героем стал Садьо Мане – забил единственный гол в дополнительное время.

В четвертьфинале было веселее – «Аль-Наср» помучал «Аль-Шабаб» Карраско – 5:2, а Криштиану забил гол. С «Аль-Халиджем» (3:1) португалец снова отметился, на этот раз двумя мячами, и вывел команду в финал.

«Финал Кубка короля! Вперед! 👏» – написал довольный Роналду в соцсетях.

Рекорды гоняются за Роналду, но командных трофеев в этом сезоне все еще нет

39-летний Роналду не успокаивается и продолжает бить рекорды. Форвард с 35 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата – никто в саудовском первенстве еще не забивал так много. Если вы подумали, что это все, то рано сделали выводы о неугомонном португальце. Криштиану – первый футболист, который становился лучшим бомбардиром в 4-х разных чемпионатах!

Все 6 «Золотых бутс» за карьеру:

● Ла Лига (сезоны 2010/11, 2013/14, 2014/15) – «Реал»;

● АПЛ (сезон 2007/08) – «Манчестер Юнайтед»;

● Серия А (сезон 2020/21) – «Ювентус»;

● Чемпионат Саудовской Аравии (сезон 2023/24) – «Аль-Наср».

Получив награду лучшему бомбардиру, Криштиану снова выдал свою любимую фразу: «Это не я гоняюсь за рекордами, а они за мной».

Сезон получился ярким в плане личных наград, но с командой так и не удалось ничего выиграть. «Золотая бутса», 3 гола в 3-х матчах Кубка и традиционно сумасшедшая мотивация – Роналду готов к финалу.

Букмекеры почти не верят в «Аль-Наср» Роналду, но надеются на голы

«Аль-Хилаль» Малкома – местный «Байер»: закончил чемпионат без поражений, показал лучшую атаку (101 гол) и лучшую оборону (23 пропущенных мяча). Помимо всего прочего, «Аль-Хилаль» – действующий обладатель Кубка короля. В прошлом году была бита «Аль Вехда», которая не пустила в финал «Аль-Наср». Потенциал «Аль-Хилаля» на внутренней арене почти безграничен, так что парни Жорже Жезуша справедливо котируются фаворитами в финале Кубка за 1.54. На успех «Аль-Насра» предлагается коэффициент 2.50.

Бесспорно, «Аль-Хилаль» проводит потрясающий сезон, но и слабые места у команды есть. Именно «Аль-Наср» в 32-м туре был близок к тому, чтобы нанести парням Жорже Жезуша первое поражение. Спас гол Александара Митровича на 90+10 минуте.

Предпоследняя очная встреча в полуфинале Суперкубка СА вообще получилась огненной. Все веселье началось примерно с середины 2-го тайма. «Аль-Хилаль» повел 2:0, Роналду злился, а на 86-й минуте зачем-то начал толкаться с защитником «Аль-Хилаля» Али Аль-Булайхи. Арбитр показал португальцу прямую красную карточку, в ответ Роналду замахнулся на него, но успел опомниться и покинул поле, саркастически улыбаясь и аплодируя.

В финале Кубка ждем не только веселую игру, но и обилие голов. Если брать во внимание чемпионат, то «Аль-Хилаль» забивал в каждом из 34 матчей, «Аль-Наср» – в 32 из 34. На «обе забьют – да» предлагается неплохой коэффициент 1.68.

Кубок короля – последняя в этом сезоне попытка Роналду взять трофей с «Аль-Насром», но остановит ли он непобедимый «Аль-Хилаль»?

Ставки на Спортсе

В первый и последний раз. Только две страны выигрывали один еврокубок до Греции

Фото: Gettyimages.ru /Yasser Bakhsh, Gonzalo Arroyo Moreno