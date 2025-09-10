  • Спортс
  • Глава ЕЦУПИС Шейкина: «Сотрудничаем с МВД и Банком России, чтобы противодействовать мошенникам. В 2024-м в дропперские схемы были вовлечены около 10 млн человек»
Глава ЕЦУПИС Шейкина: «Сотрудничаем с МВД и Банком России, чтобы противодействовать мошенникам. В 2024-м в дропперские схемы были вовлечены около 10 млн человек»

Председатель правления ЕЦУПИС Елена Шейкина высказалась о борьбе с дропами в букмекерской отрасли.

Дропы (дропперы) – подставные лица, задействованные в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Их привлекают с целью избежать ответственности за перевод или обналичивание денежных средств со счетов и банковских карт.

«Что касается борьбы с кибермошенничеством, институты современной индустрии развлечений играют заметную роль, и в части законотворческой деятельности мы действуем в тесном сотрудничестве с МВД России и Банком России, для того чтобы противодействовать злоумышленникам в их серых схемах.

Недавно введена уголовная ответственность для дропперов, об этом мы, в частности, говорили в рамках форума [«Азартные игры»] в прошлом году.

Сегодня дропперство, без преувеличения, является одной из ключевых угроз национальной безопасности. Растущее количество вовлеченных в дропперские схемы граждан угрожает прозрачности и стабильности финансово-кредитной системы страны.

По данным Банка России, только в 2024 году в дропперские схемы были вовлечены около 10 млн человек, а ежемесячно дропперами становятся около 80 тысяч российских и иностранных граждан. Это колоссальные цифры!» – заявила Шейкина.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Большой спорт»
