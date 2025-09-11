  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Минское «Динамо» заработало 3+ удаления в 16 последних матчах против «Нефтехимика». 1.30 – продление тренда
0

Минское «Динамо» заработало 3+ удаления в 16 последних матчах против «Нефтехимика». 1.30 – продление тренда

«Нефтехимик» примет минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Беларуси на протяжении 16 последних личных встреч зарабатывает минимум 3 двухминутных удаления.

Букмекеры дают коэффициент 1.30 на то, что динамовцы получат 3+ малых штрафа в сегодняшней игре.

Матч состоится 11 сентября, начало – в 19:30 мск.

Выиграет ли Гвардиола хотя бы один трофей в этом сезоне?1406 голосов
ДаПеп Гвардиола
НетЖозе Моуринью
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
logoКХЛ
Ставки на спорт
Ставки на хоккей
logoНефтехимик
Ставки на сегодня
logoДинамо Минск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Губерниев об ужесточении требований к букмекерам: «Наш спорт существует во многом благодаря им. Надо подумать, прежде чем этот закон принимать»
34сегодня, 08:08
«Амкал» пройдет «Салют», «БроукБойз» выбьют «Сатурн»: ожидания букмекеров от медийных команд в Кубке
сегодня, 07:32
Депутат Марченко о лудомании: «Чума XXI века. Можно начать с малого – блокировки аккаунтов при проигрыше 100 тысяч рублей, а потом закрыть все»
110вчера, 15:30
Мейвезер – явный фаворит у букмекеров против Тайсона в выставочном бою. Флойд младше на 11 лет и легче примерно на 30 кг
2вчера, 14:48
В России появится горячая линия для помощи зависимым от азартных игр
19вчера, 13:45
ЦСКА в 9 из 12 последних матчей забросил меньше 3 шайб. 3.00 – максимум 2 гола в игре с «Адмиралом»
вчера, 12:33
9+ голов и 4+ ассиста – ожидания букмекеров от Варди в дебютном сезоне в Серии А
вчера, 11:47
30+ голов – ожидания букмекеров от Овечкина в новом сезоне НХЛ. Меньше 30 шайб было только в сезоне-2020/21
11вчера, 10:51
«Автомобилист» проиграл в 7 из 11 матчей против «Ак Барса» в прошлом сезоне. 1.72 – очередное поражение
3вчера, 09:28
77% – вероятность того, что Роналду забьет 1000 голов за карьеру. Сейчас у него 943 мяча
7вчера, 08:59
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-член комитета по этике Созин: «Не против, если за счет сокращения рекламы БК уменьшится число играющих. Важный вопрос – что заменит букмекерскую рекламу?»
36 минут назад
Глава ЕЦУПИС Шейкина: «Сотрудничаем с МВД и Банком России, чтобы противодействовать мошенникам. В 2024-м в дропперские схемы были вовлечены около 10 млн человек»
вчера, 11:36
Николай Оганезов о маркировке рекламы БК: «Формулировка о вреде жизни не соответствует действительности. Участие в азартных играх не может причинить вред жизни человека»
вчера, 10:06
«Динамо» выиграло 8 последних домашних матчей против «Сочи» по броскам в створ с форой (-5,5). 1.75 – продление тренда
9 сентября, 14:45
Лада и БЕТСИТИ выпустили яркий ролик к старту нового сезона КХЛ
9 сентября, 14:18Промо
«Северсталь» проиграла все 4 матча против «Локомотива» в прошлом сезоне с общим счетом 2:17. На продолжение серии дают 1.67
29 сентября, 13:57
Сборная Англии не пропускает 6 матчей подряд. 2.21 – Сербия не забьет
9 сентября, 12:29
BetBoom запускает уникальное интеллектуальное шоу BBIQ с призовым фондом 1 000 000 фрибетов!
9 сентября, 11:57Промо
«Амур» выиграл все 4 матча против «Барыса» в прошлом сезоне с разницей в 3+ шайбы, но сегодня котируется андердогом
9 сентября, 11:33
Сербия – Англия: игроки БЕТСИТИ ставят на победу гостей
19 сентября, 10:32Промо