Минское «Динамо» заработало 3+ удаления в 16 последних матчах против «Нефтехимика». 1.30 – продление тренда
«Нефтехимик» примет минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Беларуси на протяжении 16 последних личных встреч зарабатывает минимум 3 двухминутных удаления.
Букмекеры дают коэффициент 1.30 на то, что динамовцы получат 3+ малых штрафа в сегодняшней игре.
Матч состоится 11 сентября, начало – в 19:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
