Минское «Динамо» заработало 3+ удаления в 16 последних матчах против «Нефтехимика». 1.30 – продление тренда

«Нефтехимик» примет минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Беларуси на протяжении 16 последних личных встреч зарабатывает минимум 3 двухминутных удаления.

Букмекеры дают коэффициент 1.30 на то, что динамовцы получат 3+ малых штрафа в сегодняшней игре.

Матч состоится 11 сентября, начало – в 19:30 мск.