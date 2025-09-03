9+ голов и 4+ ассиста – ожидания букмекеров от Варди в дебютном сезоне в Серии А

Экс-нападающий «Лестера» Джейми Варди перешел в «Кремонезе».

38-лентий англичанин подписал контракт с клубом на один год с опцией продления еще на сезон при определенных условиях.

Букмекеры ждут от Варди минимум 9 мячей (1.85) и 4 голевые передачи (1.85) в дебютном сезоне за «Кремонезе» в Серии А.

Варди выступал за «Лестер» с 2012 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 35 матчей, отличившись 9 голами и 4 ассистами.