Мейвезер – явный фаворит у букмекеров против Тайсона в выставочном бою. Флойд младше на 11 лет и легче примерно на 30 кг

Флойд Мейвезер – фаворит против Майка Тайсона в выставочном бою.

Ранее стало известно , что поединок пройдет весной 2026 года. Место проведения и точная дата будут объявлены позже.

Букмекеры дают коэффициент 1.65 на то, что бой пройдет до 26 июня 2026-го. 2.10 – поединок не состоится.

Фаворитом потенциального боя котируется Мейвезер (1.20). Победа Тайсона оценивается в 4.00. Флойд младше Майка на 11 лет и легче примерно на 30 кг.

Тайсон подерется с Мейвезером. Это не шутка?