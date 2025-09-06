Мейвезер – явный фаворит у букмекеров против Тайсона в выставочном бою. Флойд младше на 11 лет и легче примерно на 30 кг
Флойд Мейвезер – фаворит против Майка Тайсона в выставочном бою.
Ранее стало известно, что поединок пройдет весной 2026 года. Место проведения и точная дата будут объявлены позже.
Букмекеры дают коэффициент 1.65 на то, что бой пройдет до 26 июня 2026-го. 2.10 – поединок не состоится.
Фаворитом потенциального боя котируется Мейвезер (1.20). Победа Тайсона оценивается в 4.00. Флойд младше Майка на 11 лет и легче примерно на 30 кг.
Тайсон подерется с Мейвезером. Это не шутка?
