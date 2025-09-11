«Амкал» пройдет «Салют», «БроукБойз» выбьют «Сатурн»: ожидания букмекеров от медийных команд в Кубке

«Амкал» и «БроукБойз» сыграют в 3-м раунде Фонбет Кубка России.

Букмекеры считают «Амкал» фаворитом матча против «Салюта» за 1.52. На проход белгородского клуба дают коэффициент 2.36.

«БроукБойз» котируются фаворитами в противостоянии с «Сатурном». На выход медийного клуба в 4-й раунд можно поставить за 1.58, на проход команды из Раменского – за 2.22.

Обе игры состоятся в четверг, 11 сентября.