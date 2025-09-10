  • Спортс
  • Николай Оганезов о маркировке рекламы БК: «Формулировка о вреде жизни не соответствует действительности. Участие в азартных играх не может причинить вред жизни человека»
0

Николай Оганезов о маркировке рекламы БК: «Формулировка о вреде жизни не соответствует действительности. Участие в азартных играх не может причинить вред жизни человека»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов высказался об ужесточении требований к букмекерам.

В июле Правительство рассмотрело законопроект, который обяжет предупреждать россиян о рисках гэмблинга на сайтах азартных игр, в рекламе, а также непосредственно в казино и пунктах приема ставок. В соответствующем законопроекте указано, что азартные игры могут нанести вред «жизни и здоровью».

«Указанная в законопроекте формулировка о вреде жизни не соответствует действительности, так как участие в азартных играх объективно не может причинить вред жизни человека.

Следствием чрезмерного и неконтролируемого увлечения азартными играми может быть только патологическое влечение к азартным играм, являющееся вторичным психическим расстройством здоровья человека, отнесенным к категории расстройств привычек и влечений», – заявил Оганезов.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
Государственная дума
Букмекеры
Законы
Беттинг-индустрия
Ставки на спорт
Николай Оганезов
