В России появится горячая линия для помощи зависимым от азартных игр

Миндзрав России совместно с ЕРАИ запустит горячую линию для помощи людям с признаками лудомании.

«Социальный проект «СтопИгра» – в процессе становления. Уже сейчас на официальном сайте доступен тест для самодиагностики выявления игровой зависимости.

В планах – совместно с Минздравом России запустить горячую линию для оказания помощи и комплексной профилактики проблемных игроков, проведение исследований, социальных просветительских проектов и рекламных кампаний.

Мы прикладываем все усилия, чтобы в ближайшее время граждане смогли активно пользоваться всем функционалом проекта», – заявил гендиректор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев.

Сервис для помощи лудоманам и их родственникам «СтопИгра» запустили 1 октября 2024 года во время форума «Азартные игры: отчисления на спорт».