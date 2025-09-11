Губерниев об ужесточении требований к букмекерам: «Наш спорт существует во многом благодаря им. Надо подумать, прежде чем этот закон принимать»
Дмитрий Губерниев высказался об ужесточении законодательства в отношении букмекеров.
В частности, предлагается обязать букмекерские компании информировать население о доступных финансовых, включая инвестиционные, инструментах для получения дополнительного дохода.
Также БК будут обязаны указывать в рекламе и на сайтах предупреждения о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. Соответствующие законопроекты уже прошли общественную экспертизу в Общественной палате РФ.
«Надо подумать, прежде чем этот закон принимать. Потому что благодаря букмекерам у нас вообще во многом спорт существует. Конечно, нужно регламентировать их работу.
Понятно, что надо бороться с лудоманией, естественно. Но ограничения – как они могут повлиять на спорт? Это надо тоже подумать. Скорее всего, они могут повлиять! Поэтому, здесь надо семь раз отмерить и один раз отрезать», – сказал комментатор «Матч ТВ».
