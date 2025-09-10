ЦСКА в 9 из 12 последних матчей забросил меньше 3 шайб. 3.00 – максимум 2 гола в игре с «Адмиралом»

ЦСКА встретится с «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Московский клуб забросил меньше трех шайб в 9 из 12 последних официальных матчей.

Букмекеры дают коэффициент 3.00 на то, что армейцы забьют максимум два гола. 1.39 – ЦСКА забросит минимум три шайбы.

Игра состоится 10 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени.