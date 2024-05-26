Я выиграл Лигу чемпионов и забил в финале. Монолог Аленичева – 20 лет спустя

«Прекрасные четыре года».

26 мая 2004 года «Порту» разгромил «Монако» в финале Лиге чемпионов. Третий гол забил Дмитрий Аленичев, который проводил в Португалии четвертый сезон, а за год до этого выиграл Кубок УЕФА.

Как Аленичев оказался в «Порту»? Чем ему запомнился Моуринью, и зачем Жозе просил футболистов пить вино перед матчами? Сколько зарабатывал и какие премиальные получил за победу? Почему просит игроков из РПЛ уезжать в Европу?

Обо всем – в большом монологе чемпиона.

Аленичев не хотел уезжать из Италии, а ради «Порту» отказался от контракта с «Галатасараем»

– Сезон-1999/00 был моим вторым в «Роме». В первый год нас тренировал Зденек Земан, летом его сменил Фабио Капелло.

При Капелло я получал мало практики. Осенью поступило предложение от «Сельты», где играли Валера Карпин и Сашка Мостовой. Мы общались – они хотели меня видеть. Я и сам хотел перейти – «Сельта» показывала классный футбол. Но президент «Ромы» категорически отвергал идею. Чем-то я ему нравился: «Надо потерпеть – будешь играть в «Роме».

К зиме лучше не стало: Капелло рассчитывал на других, плюс конкурировать с Франческо Тотти бесполезно. Я понимал, что надо искать варианты, и ушел в аренду в «Перуджу». В феврале-марте подписал с ней полноценный контракт. Отыграл полгода и начал следующий сезон, ярко сыграв в Кубке Интертото. После этого мой агент Джованни Бранкини сказал: «Тобой интересуется «Порту».

Я не особо хотел менять Италию на Португалию, но оставаться в «Перудже» тоже не горел. При всем уважении это не тот клуб, в котором мечтаешь продолжать карьеру. Начал думать о предложении «Порту». Связался с Сергеем Овчинниковым. Он несколько лет выступал в Португалии, а в мае 2000-го перешел в «Порту» и подробно рассказал про клуб: «Не пожалеешь ни о чем. Здесь прекрасные условия, отличная атмосфера, команда в Лиге чемпионов».

Думал все равно долго. Переезд в Португалию радовал не сильно. Но, посоветовавшись с женой, рванул. Параллельно отказался от предложения «Галатасарая». По финансам оно было на 30% больше. Но деньги никогда меня не интересовали. Сразу сказал агенту: «В «Галатасарай» не пойду». Был уверен, что чемпионат Португалии подходит мне больше. Он более техничный и зрелищный.

Летом 2000-го я подписал трехлетний контакт с «Порту» – до 31 мая 2003 года.

С первого дня я впечатлен атмосферой и отношением новых партнеров. Приехал русский парень, который немного поиграл в Италии, но приняли как своего. Через сутки я стал португальцем. Все оказалось так, как говорил Овчинников. За эту рекомендацию хочу его еще раз поблагодарить.

Кроме одноклубников, поразил тренер. Хватило недели, чтобы увидеть: Фернанду Сантуш – специалист с огромным талантом и прекрасными человеческими качествами. Я подумал: «В будущем он заявит о себе». Но я не представлял, что настолько – выиграет Евро со сборной Португалии.

Как я потом узнал, именно Сантуш настоял на моем переходе. Он следил за мной в Кубке Интертото и сказал: «Этого футболиста надо срочно подписывать». Я благодарен ему за это и за то, что доверял с первой игры.

Мой дебют за «Порту» – в Суперкубке против «Спортинга»: я забил Шмейхелю и сравнял счет. Вторая игра – первый тур против «Бенфики», где я снова забил.

При Сантуше не возникало трудностей. Даже если после отличной игры я оставался в запасе, относился к этому спокойно. Тренер давал понять, что все в порядке. У него я получал удовольствие даже от тренировок.

В первый год разочаровал только результат. Мы стали вторыми, а чемпионат впервые в истории выиграла «Боавишта» – главный соперник по городу. Я был рад, что приехал именно в «Порту». Изначально боялся, но быстро понял: «Буду играть за здесь, пока есть силы».

Однажды Аленичев отказался выходить на замену, в другой раз послал судью и получил красную. Его не штрафовали, потому что нравился президенту

Победа «Боавишты» разозлила руководство. Думаю, если бы чемпионат выиграли «Спортинг» или «Бенфика», Сантуш остался. Но его уволили. Новый тренер – тяжелая тема.

Футболистов часто спрашивают: «В вашей карьере были топ-специалисты. А помните тех, с кем не ладилось?» Отавио Машаду – как раз тот тренер, с которым никому не пожелал бы работать. Про коллег так говорить нехорошо, но как есть: он не слишком понимает футбол, хотя сам играл. К человеческим качествам тоже возникали вопросы.

Например, он посадил на лавку многолетнего капитана Жоржа Кошту. В какой-то момент все-таки выпустил, но заменил на 30-й минуте. Жорж бросил повязку прямо в центре поля, ушел в подтрибунное помещение и уехал в аренду в «Чарльстон». Для меня это безумие. Как так, ты не можешь найти общий язык с капитаном?

При Сантуше в составе «Порту» было четверо-пятеро бразильцев – с приходом Машаду появилось десять. Деку и Дерлей – отдельная каста, они не обсуждаются (Деку и Дерлей родились и начинали карьеру в Бразилии, а португальское гражданство получили в 2003-м и 2005 – Спортс). Но Машаду доверял бразильцам, которые не соответствовали не только уровню «Порту», но даже португальского середняка. Это удивляло многих.

Мне есть с кем сравнивать. При новом тренере я приезжал на тренировки как на похороны. Знал, что будет неинтересно. Знал, что он предпочтет бразильцев. Местные ребята говорили: «Димитрий, потерпи». Видимо, руководство намекало им, что скоро все изменится. Но однажды я сорвался.

Могу ошибаться в цифрах, но в четырех играх подряд он выпускал меня на замену в районе 85-89 минуты. В пятой игре хотел выпустить снова, а я сказал: «Нет, я не готов и не выйду».

Сейчас мне стыдно за тот поступок. Это не красит: футболист – профессионал и должен делать все, что говорит тренер. Тогда я не стерпел. Тренер пошел к президенту, меня должны были оштрафовать. В итоге президент даже не вызвал на разговор. Тренер – тоже, к тому моменту он со мной не разговаривал. Мы даже не здоровались.

С президентом ситуация другая. Прозвучит нескромно, но я считался его любимчиком. Однажды мы поехали на выезд к «Бейра-Мар». Против меня грубо сыграли в центре поля. Судья не то что желтую карточку не показал – даже не свистнул. Я разозлился, встал и на эмоциях послал его три буквы. В Португалии, как и в России, в команде сразу учат нецензурным словам. По-русски я себе их не позволяю, а там научили: «Можешь говорить вот это». Я и сказал.

Судья услышал – показал красную карточку. Когда уходил с поля, думал: «Ну все, буду оштрафован». В итоге никакого штрафа. Видимо, президент снова сказал, что русского трогать не надо. Хотя это и неправильно.

Машаду работал в «Порту» до середины сезона. Зимой мы скатились на пятое место, и его уволили. Все с облегчением выдохнули.

Раньше Моуринью играл в атаку, а для игроков он был отцом. Ниже – душевный рассказ Аленичева о раннем Жозе

Новым тренером стал Жозе Моуринью из «Лейрии» – середняка, который шел на четвертом-пятом месте. Прямо рядом с нами. До этого его знали только как переводчика и помощника Робсона. Но почему-то португальцы сказали: «Вот увидишь, с Жозе мы добьемся многого».

Жаль, что смену тренера не застал Овчинников – он уехал из «Порту» за месяц до прихода Жозе. Причина – легендарный Витор Байя. Пока он был травмирован, Сергей играл и нравился болельщикам. Но Байя вылечился и вернулся в состав. Овчинников понял, что практики станет меньше, и перешел в «Локомотив».

С Моуринью в «Порту» изменилось почти все. Конечно, он не мог провести чистку состава сразу. Но мы понимали, что в следующем сезоне в «Порту» не будет 10 бразильцев. Так и получилось: остались Деку, Дерлей, Клейтон и Карлос Алберту, который забил в финале Лиге чемпионов.

При Моуринью я приезжал на тренировки как на праздник. Я знал, что интересно будет не только на поле, но и за его пределами. Жозе – очень интеллигентный и коммуникабельный, он относился к каждому футболисту одинаково. Чуть ли не перед каждым занятием спрашивал: «Как дела? Есть ли проблемы в быту, у жены или дочки? Рассказывай, не стесняйся, будем помогать». Человечище, что говорить.

Меня поразило, что за два с половиной года совместной работы мы никогда не бегали кросс. Для сравнения: за год у Земана кроссов было столько, сколько до этого я не видел за всю жизнь. Может быть, только у Семина в «Локомотиве». Капелло в «Роме» давал тесты Купера. Моуринью – ни разу.

Тактикой – так много как при Капелло – мы тоже не занимались. Жозе уделял ей внимание, но больше считал, что футболистам нужен мяч – дайте его, и они покажут себя в игре.

Все его тренировки были с мячом – интересные, интенсивные, потрясающие. Я получал такое же удовольствие, как от занятий Романцева и Ярцева. В чем-то они были похожи – например, упражнениями на удержание мяча. Но у Моуринью много собственных идей. Не скажу, что я записывал их все, но основные – записывал. Когда стал тренером, использовал в работе во всех командах, начиная с тульского «Арсенала».

Например, тренеры часто делят состав пополам – 10 на 10 – и просят играть в одно-два касания. Но это банально. Мне нравилось, когда Моуринью делил нас на три группы – например, на три семерки или три пятерки. Мы играли 14 на 7 или 10 на 5. Причем семерка или пятерка, которая теряла мяч, должна быстро вступать в отбор. Высочайшая интенсивность – то что надо.

Кажется, с годами Моуринью изменился не в лучшую сторону. В «Порту» он был другим. Та игра, которую мы показывали, – фантастика. Мы играли в атаку. Понятно, что думали об обороне, но соотношение в пользу нападения было 60 на 40 или 70 на 30. Сейчас у Жозе наоборот. В атаке «Ромы» Дибала, Лукаку, Пеллегрини – хороший состав, но 60-70% времени он оборонялся. Я не мог понять, почему это и как.

То же самое – в плане общения. В ноябре-декабре в Португалии идут ливни. Однажды в таких условиях играли с «Санта-Кларой» с Азорских островов – это трудно назвать полем. Не огород, а просто жижа. Таких матчей помню несколько, но ни разу не слышал от Моуринью, что нам помешали условия. Даже когда были осечки, на пресс-конференциях Жозе не жаловался. Он мог сказать в раздевалке: «Понимаю, поле плохое». Но публично – никогда.

Моментами он был эмоциональным и вспыльчивым. Но то, какие цитаты он выдает сейчас, – небо и земля по сравнению с тем, что было в «Порту». Это не критика – может, я чего-то не понимаю, а он так просто играет на публику.

В «Порту» у Моуринью не было крылатых выражений. Он любил два слова. За минуту до выхода мы всей командой становились в раздевалке в круг. Он назначал человека – от доктора до футболиста. Тот в течение минуты произносил мотивационную речь. В заключении Жозе громко – чуть ли связки не рвались – говорил: «Кто мы!?» Все кричали: «Порту!» И так три раза. Заведенные мы хлопали друг друга и выходили на поле.

Моуринью сплачивал команду всеми способами. Он понимал, что после тренировок футболисты едут по домам, а надо больше общаться. Игра игрой, а собираться вместе – важно. Просил, чтобы раз в две недели мы обедали без тренеров. Говорил: «Назначайте дату – среду или четверг, предупреждайте подруг и жен, что вернетесь вечером».

Мы выбирали ресторан и съезжались в него. Обсуждали вопросы, если к кому-то они возникали по играм. Но в основном веселились. После вина грустным не был никто. А для португальцев вино – как для нас компот.

В первый раз я не представлял, как все пройдет. Например, в среду посидели с часа до пяти, попили вина. Оно дает в голову, потом чувствуешь себя не особо свежим. Думал: «Как же все будут тренироваться на следующий день?» Занятие прошло как ни в чем ни бывало. Моуринью только спросил: «Нормально пообщались? Без происшествий?»

Игроки могли выпить и бутылку. Это у нас принято: «Как же я выпью, если завтра тренировка?» Русский менталитет. Сначала я сам не понимал: «Как так, тренер прямо заставляет собираться в ресторане?» Потом – привык.

Больше скажу – мы пили перед матчами. Например, игра в субботу. В пятницу собирались в гостинице. Моуринью говорил: «Можете выпить один-два бокала пива или один-два бокала вина. Только не больше». Пили практически все. За соседним столом – тренеры, они тоже могли позволить. Дальше все шли спать, наутро – спокойно играли. Нам этого не понять.

В 2003-м Аленичев забил в финале Кубка УЕФА. Он травмировался, празднуя гол

Моуринью поднял «Порту» с пятого на третье место в чемпионате. Так мы получили путевку в Кубок УЕФА.

Из всего турнира запомнились матчи с «Лацио» в полуфинале. Тот «Лацио» – сила. Большинство нейтральных болельщиков верили в них, а наши шансы на финал оценивали в 20-30%. Первый матч проходил в Португалии, мы выиграли – 4:1. В раздевалке веселье, но Моуринью говорит: «Это только первый тайм. Вы знаете, куда поедет дальше. На «Олимпико» будет жарко».

В Риме действительно было не до шуток. Матч получился незрелищным – у нас ни одного момента. Сыграли 0:0 – и вышли в финал.

В финале против «Селтика» я вышел в стартовом составе. Игра заканчивалась ночью по Москве, а 22 мая у мамы день рождения. Понимал, что надо сделать ей подарок. Первый гол забил не я, но я поучаствовал в атаке. Деку отдал классную передачу, я пробил с лета: вратарь отбил, Дерлей здорово сыграл на добивании.

В «Селтике» играл Хенрик Ларссон – все помнят, сколько голов он забил. В финале он попортил нам нервы, сравнял счет. После этого я забил второй. Снова с передачи Деку и благодаря подсказкам, которые делал Моуринью. Он часто говорил: «Димитрий, если играешь в центре полузащиты, должен появляться из глубины, врываться в штрафную».

Когда увидел, что мяч у Деку и он смещается в центр, хватало доли секунды осознать, что надо врываться за спину защитникам. Деку обладает потрясающим последним пасом – я знал, что он его сделает. Так и получилось: идеальный пас между двух защитников, я в касание пробил мимо вратаря.

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Когда забил, побежал к рекламному щиту и от переизбытка эмоций ударил по нему. В ноге образовалась чуть ли не трещина – матч доигрывал с болью. После игры пальцы распухшие и синие – полчаса держал лед. Щит оказался почти железным.

Играть пришлось 120 минут. После моего гола Ларссон снова сравнял. Финал перешел в дополнительное время – там забил Дерлей, и мы победили. Сил на награждение почти не осталось – в Севилье стояла духота.

Самый ли умный футболист Деку? В «Порту» – да, в «Роме» я играл с Тотти. Он чуть выше классом, но Деку – феноменальный. С изящной техникой, с пониманием игры, с последним пасом. Он был лидером и не привязывался к позиции. Моуринью говорил ему: «Играешь свободного художника. Можешь даже нападающим». Деку везде создавал остроту, соперники терялись. За счет его перемещений образовывались свободные зоны, мы забивали и отдавали из них.

Кроме Деку, остальные полузащитники играли строго по позициям. Коштинья – опорный полузащитник, Манише – чуть левее, я – правее. Или наоборот. Еще отмечу нападающих – Дерлея и Бенни Маккарти.

Аленичев работал с Виллаш-Боашем, который недавно стал президентом «Порту». В день выборов Дмитрий был у стадиона и отправил смс Андре

Мой контракт с «Порту» заканчивался через неделю после финала – 31 мая 2003-го. Я не грузил себя мыслями о будущем, но чем ближе конец сезона, тем чаще проскакивало: «Что дальше? Предложит ли клуб продление?»

В январе 2003-го после тренировки я лежал на траве и качал пресс. Вдруг подошел Моуринью. Он называл меня Димитрий или Пикену – маленький. Спросил: «Димитрий, как дела?» – «Все хорошо» – «Я знаю, у тебя заканчивается контракт. Я очень хочу, чтобы ты его продлил».

Я растерялся, пошли мурашки. Ничего себе, главный такое говорит! Конечно, я знал, что моя игра нравится Моуринью. Сейчас я этого не скрываю. Но тот факт, что Жозе озвучил желание в разговоре со мной… Он мог сказать об этом агенту или президенту, но подошел сам. И добавил: «Я больше ничего не буду говорить, потому что это не мой вопрос. Я озвучил позицию. Дальше вы с агентом и президентом сами обсудите».

Этих слов оказалось достаточно. Через пять секунд я знал, что продлю контракт. После тренировки связался с Джованни Бранкини, сообщил о разговоре. Вскоре мы подписали соглашение до 31 мая 2005-го.

При Моуринью я не всегда попадал в состав. Запомнил момент, как мы выиграли у «Бенфики» – 4:0. Я забил два и отдал голевую с углового. В следующем матче не играл. Можете верить или нет, но нисколько не расстроился. Не спрашивал о причинах у тренера и даже самому себе не задавал вопрос: «Как же так?» Любое решение Моуринью я всегда уважал. Прекрасно понимал: если забил два гола «Бенфике», а сегодня не в составе, значит, так и надо. Значит, так решил главный. Значит, это правильно.

Для футболистов Жозе был как отец. Я не помню в раздевалке ни одного кислого лица. Обычно люди злятся, когда не играют. При нем ни один не позволял подобных мыслей. Никогда не было конфликтов. Все знали: Мистер прав.

Авторитет он заработал не на ровном месте. Кроме отличных человеческих качеств, он сумасшедший аналитик. Анализировал каждый матч, каждую тренировку. Видел, кто из игроков находится в тонусе. Исходил из этого, выбирая стартовый состав. А еще регулярно спрашивал: «Удобно ли тебе играть на этой позиции? Комфортно?»

Одним из тех, кто помогал Жозе в анализе, был Андре Виллаш-Боаш. Он разбирал игру соперников, делал нарезки по 15-20 минут. Тогда он был совсем молодым, футболисты над ним подшучивали: «Андре, делай нарезки поменьше, а то долго». Конечно, я не представлял, что он будет главным тренером «Порту» и «Челси», а в итоге станет президентом «Порту». Я шокирован его карьерой. Андре – просто красавец.

Мы виделись незадолго до выборов. Я пожелал удачи, но все было понятно. Все заранее говорили, что Андре выберут президентом. В итоге он набрал 80% голосов. При всем уважении к Пинту да Коште, который работал больше 40 лет и много сделал для клуба, это правильно. Да Коште – 86 лет, пора передать дела более молодому.

В день выборов я находился в Порту. Моя квартира – в 100 метрах от стадиона. Видел, сколько пришло людей, – безумие. На следующий день «Порту» играл со «Спортингом», я подумал: «За билетами очередь, что ли? Не может быть». Потом очнулся: «Так это же выборы».

Результаты объявили ночью. В 8 утра я написал Андре смску: «Желаю добиться таких же успехов, как и предшественник». Через секунду пришел ответ: «Дмитрий, спасибо огромное».

Аленичев в деталях помнит финал: как забивал, о чем думал, что говорил Моуринью

В мае 2003-го «Порту» выиграл не только Кубок УЕФА, но и чемпионат. На следующий сезон мы стартовали в Лиге чемпионов.

Досрочно вышли из группы, а в 1/8 финала попали на «Манчестер Юнайтед». Вообще, я думал, что 1/8 финала… Да не только я, чего скрывать. 90% команды думали, что плей-офф – потолок. «МЮ» против «Порту» – что тут говорить?

Дома мы выиграли 2:1. На выезде откровенно повезло. Они быстро повели 1:0 – результат их устраивал. В середине первого тайма Скоулз забил второй, но гол не засчитали. Ассистент поднял флажок, хотя гол чистый – никого офсайда. Если бы стало 0:2, вряд ли мы спасли бы игру.

Моуринью поменял меня на 80-й минуте. Я сел на лавку и думал: «Лига чемпионов для нас практически закончилось. Но соперник был хорошим, достойно проиграли». Когда Коштинья забил на 90-й, случилось безумие. К нему побеждали все. Это как сон.

Матч судила бригада во главе с Валентином Ивановым. После игры мы встретились с в подтрибунном помещении. Я спросил: «А почему отменили гол?» Иванов признал, что это ошибка.

Многие удивятся, но я считаю, что более сильным соперником в плей-офф был не «МЮ», а «Лион» в четвертьфинале. Дома мы выиграли 2:0, но это ни о чем не говорило. Все понимали, что нас ждет во Франции.

На ответный матч они вышли какие-то растерянные, мы забили быстрый гол. Второй тайм получился тяжелым. Мы выдержали такое давление, что не передать. Сыграли 2:2, за счет домашней победы прошли дальше.

К тому моменту Моуринью интересовались другие клубы. Я слышал, что идут переговоры с «Челси», и Жозе встречался с Абрамовичем . На команду это не влияло – мы выполняли работу. На носу полуфинал Лиги чемпионов – мы что, будем думать, кто и с кем ведет переговоры? Уверен, тот же Деку тоже проводил встречи. Не вижу криминала – почему нельзя переговорить за чашкой чая?

Составу полуфиналистов – «Порту» и «Депортиво» – многие удивились. Люди хотели смотреть на грандов, а играли мы. Но в «Депортиво» была хорошая команда. После 0:0 в Порту все посчитали, что дома «Депортиво» победит. На пресс-конференции Моуринью произнес банальные слова из серии «Мы дадим бой», а в раздевалке сказал: «Мы поедем туда и выиграем». Хотел нас так встряхнуть, чтобы не думали, что уперлись в потолок.

Оба матча получились незрелищными. Казалось бы, португальская команда против испанской – должно быть обилие голов. Но за две игры с обеих сторон возникло полтора момента, а единственный гол Дерлей забил с пенальти. Все играли на результат.

Вплоть до финала я играл почти в каждом матче. В чемпионате, наоборот, выходил реже. Я мог играть и там, и там – физически чувствовал себя лучше, чем у Земана, у которого бегал столько, что стал бы чемпионом мира по марафону. В 31 год ощущал себя 22-летним мальчиком, и это не преувеличение. Но Моуринью делал ротацию.

В финале я не попал в стартовый состав. Понял это за два-три дня до игры, когда мы проводили тренировку, где наигрывали основу. Отнесся к решению спокойно. Значит, так суждено. У меня была мечта выйти хотя бы на несколько минут. К счастью, получилось даже лучше.

Установка Моуринью была стандартной. Стартовый состав, в заключении банальные слова: «Это главный матч в жизни. Всем все понятно?» А дальше: «Кто мы?» – «Порту». И пошли на поле. Иногда слышишь, что в финале игрокам нужен особый настрой. Как об этом вообще можно говорить?

После первого тайма мы вели 1:0, но в начале второго «Монако» нагнетал. Они владели преимуществом. Выпуская меня на замену, Моуринью сказал: «Ты видишь ситуацию. Постарайся сделать так, чтобы мяч был у нас». То есть задача – наладить взаимодействие с Манише и Деку, перевести мяч на чужую половину. В конце Жозе добавил: «Ну и при возможности надо забить». Я пошел и через 10 минут отдал голевой пас на Деку.

Как забивал свой гол, помню в деталях. А что там сложного? Получил мяч в центре поля, отдал влево Дерлею и на полной скорости открылся вперед. Дерлей отдавал передачу не мне, а направо – Манише, но случился рикошет. Мяч попал в ногу защитнику «Монако» и отлетел ко мне в штрафную. Смотрю – выбегает здоровый вратарь. На решение оставались доли секунды, я сказал себе: «Надо бить. Задача – просто попасть в ворота». Хорошо, что мяч не лежал, а прыгал – получилось зарядить со всей силы. Если бы находился внизу, может, я стал бы обыгрывать вратаря – и не получилось бы.

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После гола побежал к угловому флагу. Смотрю: за мной мчатся ребята. Я обманул их и развернулся к воротам. Там они поймали меня и уложили на землю.

Финальный свисток я встретил, не осознавая, что выиграл Лигу чемпионов. Осознание не пришло, даже когда мы пришли в раздевалку, веселились и пили шампанское. Только потом подумал: «Елки-палки, вот это событие. Это гораздо больше, чем Кубок УЕФА». Хотя год назад Кубок УЕФА казался вершиной.

На награждении я думал о Великих Луках. Вспоминал, что родился там, что в год с небольшим встал на ноги, что мама купила мне мяч, и до финала Лиги чемпионов я с ним не расставался. Мячи были разные, но за эту преданность футбол меня отблагодарил. Вспоминал детских тренеров – все случилось благодаря им, потому что соблазнов было много.

Соблазны – это криминал. С одним другом мы занимались в одной футбольной секции. В 18 лет он выбрал не тот путь. Закончилось печально: ехал в машине на разборку – расстреляли. Когда я выиграл Лигу чемпионов, многих одноклассников и друзей уже не было в живых. Другие сидели в тюрьме.

На Россию финал комментировал Василий Уткин. После моего гола он произнес: «Он же из Великих Лук. Заметьте! Великие!»

Сколько зарабатывал Аленичев и какую премию получил за ЛЧ?

Из Гельзенкирхена в Порту мы возвращались ночью после финала. Летели чартером – пилоты по рации поздравляли с победой, кто-то заходил к ним в кабину. В то время многое позволялось. Когда играл в России, были случаи, когда находился в кабине пилотов при приземлении.

В Португалии, как и положено, игроки проехали с кубком по городу на открытом автобусе. Я в празднованиях не участвовал. Из аэропорта поехал домой, покидал в чемодан вещи и улетел в Москву. Сборная России в тот момент готовилась к чемпионату Европы.

За победу нам заплатили около 250 тысяч евро. Не только за финал – это премиальные за весь турнир. Получилось примерно четыре месячных зарплаты. Чемпионство – мы выиграли его в 2003-м и 2004-м – стоило как одна зарплата.

Все премиальные я вложил в дом, который тогда строил дом под Москвой. В нем я живу до сих пор. Квартиру в Порту не покупал – снимаю ее, потому что сын играет в Португалии в академии одной из команд.

Мой контракт заканчивался через год, но я понимал, что 70% состава расходится. Все знали, что Моуринью переходит в «Челси», а игроков разберут топ-клубы. Оставаться не видел смысла. Мне настолько комфортно с этими ребятами и тренером, что с другими в «Порту» себя уже не видел.

Честно сказал агенту, что хочу уехать в Москву. Тем более поступило предложение. Когда я уезжал в Италию, пообещал спартаковским болельщикам, что вернусь и закончу карьеру в «Спартаке». Как только меня позвали обратно, попросил агента: «Сделайте все возможное, чтобы расторгнуть контракт».

Выходили ли на меня европейские клубы? Нет, все-таки мне был 31 год. Если бы 25, может, уехал бы в Испанию, которая мне импонировала. Например, всегда следил за «Барселоной». Я не игрок такого уровня как Иньеста, но если бы был моложе, попросил агента, чтобы меня хотя бы рассмотрели. Хотя бы в аренду на год.

Аленичева изменила Португалия. Он призывает российских футболистов не бояться и уезжать в Европу

Четыре года в «Порту» изменили меня. Я повзрослел, увидел новую страну, поиграл с прекрасными партнерами. Рад, что воспользовался возможностью. Прекрасные четыре года.

Когда российские футболисты говорят, что не хотят играть в Европе, мне непонятно. Надо ехать. Возьмите интервью у Головина, Миранчука, Захаряна. Уверен, что все трое скажут: «Слава богу, что мы уехали из российского чемпионата». Хотя наверняка были сомнения при отъезде. Но уехали, молодцы. И дай бог, чтобы они играли в Европе долго.

Хотелось бы, чтобы российские футболисты это поняли. Я про тех, кто заслуживают играть в Европе, а не по серую массу. Если есть возможность, надо уезжать туда, рисковать. Не надо бояться. Я прошел это и говорю, основываясь на опыте. Я сам рисковал, уезжая в «Рому». Я понимал состав: одни чемпионы мира, Европы и игроки сборной Италии. Поехал – и имею сейчас то, что имею.

Я призываю футболистов следовать примерам Миранчука, Головина, Захаряна. Уезжайте, если есть предложения. Потеряете в деньгах, но потом приобретете больше, если будете профессионально относиться к футболу. Футбол не обманет, в этом нет сомнений.

Да, в «Барселону», «Реал» или «Баварию» никто из наших сейчас не попадет. Но можно уехать в середняк и там проявить себя. Почему нет? Что здесь зазорного? Скауты и агенты сидят на всех играх. Проведи несколько хороших матчей, тебя заметят топ-клубы.

Для меня загадка, почему Федя Смолов вернулся в Россию. За «Сельту» он забил «Реалу» и «Барселоне». Почему там не остался? Мог бы еще пофеерить.

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Я по-прежнему считаю, что главный матч в карьере – 30 минут в финале Лиги чемпионов. И мнения никогда не поменяю.

Как-то спросили: «Часто пересматриваете финал?» Нет, вообще не смотрю. Пересматривал один-два года спустя – сейчас неинтересно. Другие заботы и дела.

О чем я мечтал в детстве? Просто стать профессиональным футболистом. Когда играл по юношам в Великих Луках, знал, что в Пскове есть команда второй лиги «Машиностроитель». Думал: «Какая будет радость, если попаду в эту команду». Попал вместе с братом.

Потом подумал: «Высшая лига – она же намного выше». Вскоре перешел в «Локомотив». Оттуда смотрел на Пятницкого, Цымбаларя, Никифорова, Онопко, Ледяхова. Думал: «Как бы поиграть с ними?» Оказался в одной команде. Там Романцев научил меня не просто бегать, но и думать на поле. Он всегда говорил: «Ребят, это самое сложное».

Когда несколько раз выиграл чемпионат России, появилась другая мечта – поехать в Европу. Получилось. Мечтал ли о победе еврокубках? Сам себе говорил: «Помечтать, Дима, можно, но этого уровня уже не достигнуть. Это уровень других футболистов».

Оказалось, ничего невозможно в футболе нет.

Фото: Gettyimages.ru /Matthew Ashton, Lutz Bongarts, Nuno Correia, Steve Morton, Stuart Franklin, Jamie McDonald, Angel Martinez, Laurence Griffiths, Mike Hewitt, Stuart Franklin, Shaun Botterill, Alex Livesey; IMAGO/via www.imago-images.de/Global Look Press