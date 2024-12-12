18-летний Гукеш обыграл Дин Лижэня черными фигурами и стал чемпионом мира по шахматам. В лайве на победу индийца давали 15.00
Гукеш Доммараджу победил Дин Лижэня в решающей 14-й партии матча за шахматную корону.
Индийский шахматист играл черными фигурами. В лайве на победу 18-летнего гроссмейстера давали 15.00, в прематче – 5.00.
Гукеш стал 18-м чемпионом мира по шахматам. Итоговый счет матч с Дин Лижэнем – 7,5 на 6,5.
«Сити» был фаворитом 9 из 10 раз – и лишь одна победа. Ну как же так?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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