Промах Матео Ретеги на последних секундах матча принес игроку «Лиги Ставок» 7 млн рублей

Пользователь «Лиги Ставок» поставил 2,5 млн. рублей на победу «Реала» и выиграл 7 млн. рублей благодаря промаху Матео Ретеги в концовке матча.

Во вторник, 10 декабря, стартовал 6-й тур Лиги чемпионов УЕФА. Клиент «Лиги Ставок» решил сосредоточить свое внимание на главном матче текущего игрового дня между «Аталантой» и «Реалом». «Аталанта» еще не проигрывала в этом розыгрыше Лиги чемпионов, а «Реал» не успел обрести стабильность и занимал 24 место в таблице. Поэтому победа «сливочных» за коэффициент 2,80 выглядела рискованно.

Киллиан Мбаппе открыл счет на 10-й минуте и, в целом, мадридцы контролировали ситуацию на поле. Лишь перед самым перерывом бергамаски смогли сравнять счет благодаря забитому пенальти. После перерыва “Реал” с разницей всего в 3 минуты дважды огорчил хозяев после ошибок обороны хозяев. Отличились Винисиус и Беллингем. «Аталанта» взвинтила скорости, и быстро отыграла один мяч благодаря удару Адемола Лукмана. В конце хозяева устроили штурм, и после фланговой передачи Матео Ретеги оказался один перед воротами Тибо Куртуа. Однако после удара хавбека бергамасков мяч полетел выше ворот. Этот промах спас от ничьей «Реал», а игрока «Лиги Ставок» от проигрыша ставки.

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