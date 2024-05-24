BetBoom – новый партнер сборной России. После суперконтракта с «Динамо» – внедрились в РФС

Теперь это официально – BetBoom будет сотрудничать с РФС и сборной России. Вот известные подробности.

Контракт на три года, сумма – больше миллиарда

Изначально об этом сообщил в своем телеграм-канале управляющий партнер БК PARI Дмитрий Сергеев: «По свежайшим слухам нашей песочницы, букмекер BetBoom станет официальным партнером сборной России по футболу. Контракт на 3 года, общая сумма около 1 (одного) миллиарда рублей, плюс еще где-то 300 млн на активации за весь период».

Менее чем через сутки новость подтвердилась, условия – уточнились. Сайт РФС озвучил: контракт на три года и будет действовать с 1 октября 2024-го, сюда входит поддержка мужской сборной, молодежной и женской сборной, а также – Молодежной футбольной лиги.

Но главное – сумма контракта составит 1,2 миллиарда рублей с учетом бюджета на активацию партнерства и продвижения продуктов РФС.

Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова добавила: «Наша новая идеология «Сильные вместе» – это не только про лучших футболистов страны, но и ведущих бизнесменов, звезд спорта и шоу-бизнеса. Поэтому одной из наших ближайших задач, которую мы также рассчитываем решить с помощью нового партнера, является развитие «Бизнес-клуба РФС «1912» (год основания союза – прим.), под эгидой которого будут проводиться различные деловые форумы и конференции, мероприятия на ПМЭФ».

Реакция президента BetBoom Константина Макарова: «Сделаем все от нас зависящее, чтобы три года сотрудничества стали яркими и незабываемыми. В наших планах реализовывать совместные интересные проекты в рамках контракта, помимо которого будет дополнительный бюджет и на маркетинговую активность».

Предыдущий партнер – другой букмекер

Ранее РФС работал с компаний «Фонбет». Осенью 2017-го стороны заключили пятилетний контракт, который стал самым крупным по масштабам взаимодействия и совместных инициатив соглашением за всю историю сотрудничества букмекеров и спортивных ассоциаций.

Было это еще перед домашним чемпионатом мира.

В ноябре 2022-го РФС сообщил о продлении договора с «Фонбет». Целью нового этапа сотрудничества было объявлено всестороннее развитие футбола в России, в том числе любительского и инклюзивного.

В июне 2023-го был подписан еще один контракт – на год. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов уточнил:

«В настоящий момент сумма контракта составляет 250 млн рублей за сезон, из которых 200 млн РФС получает на цели развития институтов национальных сборных, развития системы футбола для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 50 млн – средства, которые «Фонбет» напрямую вкладывает в различные проекты по популяризации футбола и которые с нами согласовывает. Это более чем двукратный рост по сравнению с предыдущим контрактом.

BetBoom уже платит миллиард московскому «Динамо»

В марте 2023 года «Динамо» сообщило о сотрудничестве с компанией BetBoom: соглашение на 3,5 года на сумму более 3,5 млрд рублей.

В декабре 2023-го о продлении сотрудничества с Winline объявил «Спартак» – теперь договор будет действовать до лета 2028-го. По данным «РБ Бизнес», клуб получит от компании четыре миллиарда рублей за четыре года – контракт вырос с 350 миллионов.

Прошлым летом «Ведомости» называли крупнейшие контракты букмекеров. Больше миллиарда получали только целые лиги: 2,76 млрд для РПЛ от Winline, 2,4 млрд от «Фонбет» для Кубка России, полтора миллиона для КХЛ, 500 миллионов для Первой лиги от «Мелбет».

В РПЛ после «Спартака» и «Динамо» крупнейший контракт у «Пари НН» – нижегородцы получают за сотрудничество, включающее спонсорский нейминг, 450 млн рублей. Далее идут контракты у «Фонбета» с «Локомотивом» (300 млн), «Ростовом» (270 млн) и ЦСКА (250 млн).

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Фото: rfs.ru ; РИА Новости /Кристина Кормилицына, Александр Вильф