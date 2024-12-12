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Юра Борисов – в топ-5 претендентов на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. Он котируется выше Эдварда Нортона

Юра Борисов попал в шорт-лист премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер второго плана» за игру в фильме «Анора».

Борисов – первый российский актер, попавший в число номинантов на «Глобус». Ранее на престижную кинопремию номинировались только режиссеры из России — Сергей Бондарчук и Андрей Звягинцев.

Зарубежные букмекеры котирую Борисова четвертым фаворитом на получение «Золотого глобуса» с коэффициентом 13.00. Лидирует Киран Калкин («Настоящая боль») – 1.33.

Обладатель «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль второго плана по версии букмекеров:

1. Киран Калкин («Настоящая боль») – 1.33

2. Гай Пирс («Бруталист») – 8.00

3. Дензел Вашингтон («Гладиатор II») – 9.00

4. Юра Борисов («Анора») – 13.00

5. Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») – 15.00

6. Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец») – 17.00

Ставочная вики Спортса

«Сити» был фаворитом 9 из 10 раз – и лишь одна победа. Ну как же так?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал &laquo;че поставить&raquo;
logoЮра Борисов
logoЗолотой глобус
logoАнора
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