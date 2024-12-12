Юра Борисов – в топ-5 претендентов на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. Он котируется выше Эдварда Нортона
Юра Борисов попал в шорт-лист премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер второго плана» за игру в фильме «Анора».
Борисов – первый российский актер, попавший в число номинантов на «Глобус». Ранее на престижную кинопремию номинировались только режиссеры из России — Сергей Бондарчук и Андрей Звягинцев.
Зарубежные букмекеры котирую Борисова четвертым фаворитом на получение «Золотого глобуса» с коэффициентом 13.00. Лидирует Киран Калкин («Настоящая боль») – 1.33.
Обладатель «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль второго плана по версии букмекеров:
1. Киран Калкин («Настоящая боль») – 1.33
2. Гай Пирс («Бруталист») – 8.00
3. Дензел Вашингтон («Гладиатор II») – 9.00
4. Юра Борисов («Анора») – 13.00
5. Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») – 15.00
6. Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец») – 17.00
«Сити» был фаворитом 9 из 10 раз – и лишь одна победа. Ну как же так?
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