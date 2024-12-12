Букмекеры вернули в линию голы Овечкина за сезон. 1.45 – забросит 30 шайб за регулярку НХЛ

Букмекеры считают, что Александр Овечкин забросит минимум 30 шайб за регулярный чемпионат НХЛ.

22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Сегодня букмекеры вернули в линию голы Овечкина за сезон. «Фонбет» дает коэффициент 1.45 на то, что 39-летний россиянин забьет минимум 30 голов за сезон.

На 40+ шайб нападающего «Вашингтона» дают коэффициент 4.00.

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«Сити» был фаворитом 9 из 10 раз – и лишь одна победа. Ну как же так?