Букмекеры вернули в линию голы Овечкина за сезон. 1.45 – забросит 30 шайб за регулярку НХЛ
Букмекеры считают, что Александр Овечкин забросит минимум 30 шайб за регулярный чемпионат НХЛ.
22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
Сегодня букмекеры вернули в линию голы Овечкина за сезон. «Фонбет» дает коэффициент 1.45 на то, что 39-летний россиянин забьет минимум 30 голов за сезон.
На 40+ шайб нападающего «Вашингтона» дают коэффициент 4.00.
«Сити» был фаворитом 9 из 10 раз – и лишь одна победа. Ну как же так?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем