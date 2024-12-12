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Игрок «Лиги Ставок» собрал экспресс из 4 матчей Лиги чемпионов и выиграл более 6 млн рублей

Любитель Еврокубков 10 декабря, во вторник, решил испытать свои знания и удачу на матчах Лиги чемпионов. Он собрал экспресс из 4 матчей в премиальном клубе «Лига Ставок» Private Betting. Сумма пари составила 1 700 000 рублей, а итоговый выигрыш — 6 579 000 рублей.

Игрок заключал пари на исходы. В матче «Жироны» и «Ливерпуля» он взял победу «мерсисайдцев» за коэффициент 1,38. Затем он поставил на победу «ПСЖ» над «Зальцбургом» за 1,27, «Реал» не проиграет в матче с «Аталантой» за 1,48, и в игре «Шахтера» и «Баварии» он поставил на победу мюнхенцев в первом тайме. Стоит отметить, что экспресс мог не зайти, если бы не многочисленные сейвы Алиссона в игре с «Жироной». Испанцы создавали опасные моменты и лишь благодаря бразильцу «Ливерпуль» оставил свои ворота сухими. А в игре «Шахтера» и «Баварии» и вовсе все пошло не по плану с самого начала. Уже на 5-й минуте номинальные хозяева открыли счет. И только в самом конце 1-го тайма точный удар Томаса Мюллера спас клиента «Лиги Ставок» от проигранного экспресса.

Букмекерская компания «Лига Ставок» поздравляет победителя и напоминает, что cпециально для клиентов на матчи Лиги чемпионов действует акция удвоенного выигрыша. Также, с 25 ноября проводится розыгрыш роскошного кроссовера Rolls-Royce Cullinan, а при регистрации в приложении новые пользователи получат приветственный фрибет 4444 рублей.

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