Овечкин во второй раз за карьеру забросит меньше 30 шайб за регулярный сезон НХЛ, считают букмекеры. У него 2 гола в 12 матчах
Александр Овечкин не забивает на протяжении четырех матчей.
На счету капитана «Вашингтона» 2 шайбы и 5 голевых передач в 12 играх текущего сезона.
Перед началом сезона букмекеры ожидали, что нападающий «Вашингтона» забьет минимум 30 голов в регулярном чемпионате. Сейчас от Овечкина ждут около 27 шайб – на тотал меньше 27,5 голов дают коэффициент 1.85.
40-летний россиянин за 20 сезонов в США лишь однажды не смог забить 30 голов в регулярном чемпионате. Это случилось в сезоне-2020/21, сокращенном до 56 игр из-за пандемии коронавируса – Овечкин отличился 24 раза в 45 матчах.
