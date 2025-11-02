Роджерс – главный фаворит на пост тренера «Вулверхэмптона». Тен Хаг и Сульшер – в топ-5 у букмекров

Букмекеры открыли линию на следующего тренера «Вулверхэмптона».

Сегодня клуб уволил Витора Перейру с поста главного тренера. Аналитики считают, что «Вулвс» возглавит Брендан Роджерс. На это дают коэффициент 3.00.

Следующий главный тренер «Вулвс» по версии букмекеров:

1. Брендан Роджерс – 3.00

2-3. Оле-Гуннар Сульшер – 7.00

2-3. Сержиу Консейсау – 7.00

4. Кевин Мускат – 8.00

5. Эрик тен Хаг – 10.00

6. Фрэнк Лэмпард – 12.00

7. Стивен Джеррард – 14.00

8. Гарет Саутгейт – 17.00

