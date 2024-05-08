В 13 раз вероятнее стала победа «Боруссии» в ЛЧ! Настолько рухнул коэффициент

Один шаг.

«Боруссия» дважды обыграла «ПСЖ» – она в финале Лиги чемпионов! А если еще и победит – сбудутся мощные коэффициенты.

45.00 на победу – и остался один матч. Настолько это было невероятно

Вот такие цифры сопровождали «Боруссию» в ЛЧ в этом сезоне.

Изначально «Боруссия» котировалась 12-й – вместе с «Миланом» и «Лейпцигом». Чуть ниже с 51.00 была «Бенфика». А впереди, например, «Ньюкасл» и «Наполи» с 26.00. Победа «ПСЖ» оценивалась коэффициентом 16.00.

После группового этапа «Боруссия» по котировкам шла девятой. А перед четвертьфиналами уже была однозначным аутсайдером – предпоследним шел «Атлетико» с 14.00, а последней как раз «Боруссия» с 22.00.

Перед полуфиналами только у «Боруссии» был двузначный коэффициент. Остальные кучковались рядом – 2.50 на «Реал», 3.50 на «ПСЖ», 3.80 – на «Баварию».

Перед финалом на «Боруссию» пока дают 3.50. Посмотрим, что будет после матча «Реал» – «Бавария».

«Боруссия» была аутсайдером в 1/4 и 1/2 финала. А в 1/8 финала совсем не явным фаворитом

Понять все поможет таблица.

Перед 1/8 финала против ПСВ шансы «Боруссии» шансы на проход в четвертьфинал оценивали немного выше, чем у соперника. Но 1:1 в гостях, 2:0 дома – немцы прошли крепкого соперника, который в своем чемпионате наколотил 107 голов за сезон.

В четвертьфинале букмекеры ждали успех «Атлетико» и перед первым матчем, и после него. А в полуфинале «ПСЖ» был явным фаворитом перед первой игрой (1.36) и даже после гостевых 0:1 в него верили куда больше (1.68).

«Боруссии» все эти расклады уже неинтересны – она в финале. Чтобы сбылись первоначальные 45.00 – надо выиграть на «Уэмбли».

Позади долгих 12 матчей. Остался один.

Раздел «Ставки» на Спортсе

«ПСЖ» уже полгода постоянно пропускает дома. Вот и «Боруссия» забила первым же ударом в тайме

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

Фото: Gettyimages.ru /Alex Grimm