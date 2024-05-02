Эмполи – Фрозиноне где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 5 мая

Теги Эмполи серия А Италия Фрозиноне Футбол

В воскресенье, 5 мая, сыграют Эмполи и Фрозиноне в 35 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

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Во сколько играют Эмполи – Фрозиноне

  • Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

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Фрозиноне: все новости

Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости

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Последние матчи Фрозиноне

Прогноз на матч Эмполи – Фрозиноне

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Эмполи – Фрозиноне
Дата проведения
5 мая, 16.00, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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