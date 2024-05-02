Эмполи – Фрозиноне где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 5 мая
В воскресенье, 5 мая, сыграют Эмполи и Фрозиноне в 35 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Карло Кастеллани».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Эмполи – Фрозиноне
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Эмполи
- Аталанта – Эмполи : 2 – 0
- Эмполи – Наполи : 1 – 0
- Лечче – Эмполи : 1 – 0
- Эмполи – Торино : 3 – 2
- Интер – Эмполи : 2 – 0
Последние матчи Фрозиноне
- Фрозиноне – Салернитана : 3 – 0
- Торино – Фрозиноне : 0 – 0
- Наполи – Фрозиноне : 2 – 2
- Фрозиноне – Болонья : 0 – 0
- Дженоа – Фрозиноне : 1 – 1
Прогноз на матч Эмполи – Фрозиноне
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- Дата проведения
- 5 мая, 16.00, «Карло Кастеллани»