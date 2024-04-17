Кирилл Бельский уверен в победе «Баварии» над «Арсеналом»: «Не вижу причин, по которым мюнхенцы не могут победить»

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Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Арсенал».

Первая игра в Лондоне завершилась со счетом 2:2.

«Бавария» в первом матче показала то, что лично я от мюнхенцев и ждал – опыт в Лиге чемпионов.

Команда Тухеля уже доигрывает в Бундеслиге (поздравления «Байеру» с чемпионством), поэтому все силы будут брошены на ЛЧ. «Арсенал» же еще может зацепиться за АПЛ.

Поэтому «Бавария» выйдет на матч как на последнюю возможность поправить сезон, а вот «Арсенал» будет держать в уме и чемпионат. Даже 1/4 финала ЛЧ для команды Артеты в этом сезоне – хороший показатель.

Беру победу «Баварии» за 2.37 по линии БЕТСИТИ. Не вижу причин, по которым мюнхенцы не могут победить, хотя случиться, конечно, может всякое. Хотя травмы Гнабри и Комана вообще не кстати.

Тащить придется Харри Кейну. Берем его гол за 2.00. И ТМ 2,5 – слишком уж много назабивали в первом матче все команды! За 2.38 если сыграет, то будет очень приятно», – считает Бельский.

Матч состоится 17 апреля и начнется в 22:00 мск.

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20 комментариев
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Самое авторитетное мнение на свете , спасибо
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+22
Спасибо! Никак не мог уснуть, пока его мнение не выложат.
+14
-1
+13
Спортс, там Леха с моего двора не высказался, что ли? Почему его мнения нет?
+11
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Ответ TrueGooner
Держите и дальше в курсе, что думает фанат синих об игре Арсенала. Нет бы болеть за английские клубы в ЛЧ, типичный челсюк.
А зачем ему болеть? Успешное выступление англичан позволяет 5-му месту сыграть в ЛЧ, а не 9-му))
+10
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+10
Держите и дальше в курсе, что думает фанат синих об игре Арсенала. Нет бы болеть за английские клубы в ЛЧ, типичный челсюк.
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Mia san Mia
+7
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+2
Кто это?
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Экспертное мнение подъехало
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Ответ Andrew0425
Кто гонит на Кирилла,не нравится не читайте,не за чем умничать,человек делает разборы матчей,превью к матчам,рассказывает исторические моменты футбола, делится мнением и прогнозами,иным словом приносит пользу в отличите от многих тут людей.
9 место разберайте
+2
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Ну и логика, тотал меньше 2.5, так как в первом матче много забили? Ждём, как Бельский покажет видос как ставит свои деньги, а не подбивает других. И пусть ведёт блог со статистикой - сколько поставил и сколько проиграл
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Это кто?
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Родной наш Арсенал❤️, покажи сегодня на что способен, все равно верю что выйдем 1/2 финал🤲
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Кто это такой?
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Ответ Крок
Арсенал переедет немцев, они по игре лучше организованы, и уж точно от первого матча сделают хоть какие то выводы. Верю ( фанат Ливерпуля)
Один тогда тоже также писал Арсенал уничтожит Баварию а итог мы видели.
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Ответ Горемычный Рибери
Жаль Арсенал,очень жаль,но жизнь на этом не заканчивается.Четвертьфинал лиги чемпионов и бронза АПЛ то же неплохо для Арсенала.Надо смотреть в будущее глазами полные надежд,терпения и амбиций.
Почему бронза?)
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