Кирилл Бельский уверен в победе «Баварии» над «Арсеналом»: «Не вижу причин, по которым мюнхенцы не могут победить»

Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Арсенал».

Первая игра в Лондоне завершилась со счетом 2:2.

«Бавария» в первом матче показала то, что лично я от мюнхенцев и ждал – опыт в Лиге чемпионов.

Команда Тухеля уже доигрывает в Бундеслиге (поздравления «Байеру» с чемпионством), поэтому все силы будут брошены на ЛЧ. «Арсенал» же еще может зацепиться за АПЛ.

Поэтому «Бавария» выйдет на матч как на последнюю возможность поправить сезон, а вот «Арсенал» будет держать в уме и чемпионат. Даже 1/4 финала ЛЧ для команды Артеты в этом сезоне – хороший показатель.

Беру победу «Баварии» за 2.37 по линии БЕТСИТИ. Не вижу причин, по которым мюнхенцы не могут победить, хотя случиться, конечно, может всякое. Хотя травмы Гнабри и Комана вообще не кстати.

Тащить придется Харри Кейну. Берем его гол за 2.00. И ТМ 2,5 – слишком уж много назабивали в первом матче все команды! За 2.38 если сыграет, то будет очень приятно», – считает Бельский.

Матч состоится 17 апреля и начнется в 22:00 мск.

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