ЦСКА прошел «Балтику» в Кубке – теперь должны взять трофей. Так говорит примета из нулевых

Есть такая традиция.

ЦСКА победил «Балтику» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Фонбет Кубка России. Вышел в финал Пути РПЛ, сыграет там с «Зенитом» или «Спартаком». «Балтика» упала в нижнюю сетку, выступит на втором этапе полуфиналов Пути регионов.

С ЦСКА очень похожее уже было: в 2007-м и 2008-м проходили «Балтику», а в итоге побеждали в Кубке России.

В июне 2007-го армейцы выиграли 1:0, в сентябре 2008-го – с таким же счетом, единственный гол Алан Дзагоев забил тогда с пенальти на 89-й минуте!

После новой победы есть смысл присмотреться к линии на трофей ЦСКА! Прямо сейчас армейцы – вторые после «Зенита».

4.50 – это, конечно, много. При «Зените» в турнире слишком большой риск. Но как отрицать закономерность: после «Балтики» – трофей.

Хотя ЦСКА продлил серию без поражений до восьми игр. После возобновления сезона пять побед и три ничьих. Проверим форму армейцев 20 апреля в РПЛ против «Ахмата».

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф