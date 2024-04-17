ЦСКА прошел «Балтику» в Кубке – теперь должны взять трофей. Так говорит примета из нулевых
Есть такая традиция.
ЦСКА победил «Балтику» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Фонбет Кубка России. Вышел в финал Пути РПЛ, сыграет там с «Зенитом» или «Спартаком». «Балтика» упала в нижнюю сетку, выступит на втором этапе полуфиналов Пути регионов.
С ЦСКА очень похожее уже было: в 2007-м и 2008-м проходили «Балтику», а в итоге побеждали в Кубке России.
В июне 2007-го армейцы выиграли 1:0, в сентябре 2008-го – с таким же счетом, единственный гол Алан Дзагоев забил тогда с пенальти на 89-й минуте!
После новой победы есть смысл присмотреться к линии на трофей ЦСКА! Прямо сейчас армейцы – вторые после «Зенита».
4.50 – это, конечно, много. При «Зените» в турнире слишком большой риск. Но как отрицать закономерность: после «Балтики» – трофей.
Хотя ЦСКА продлил серию без поражений до восьми игр. После возобновления сезона пять побед и три ничьих. Проверим форму армейцев 20 апреля в РПЛ против «Ахмата».
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф