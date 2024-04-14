«Арсенал» ни разу не уступал в счете в АПЛ в 2024-м, сегодня игра с «Астон Виллой»

«Арсенал» сыграет с «Астон Виллой» в АПЛ.

Лондонцы ни разу не уступали в счете в 2024-м – за 11 матчей с начала года – ни секунды! Это лучшая подобная серия с февраля-мая 2005 года, когда соперники не могли повести в счете 12 игр подряд. Сегодня «Арсенал» может повторить рекорд в матче с «Астон Виллой»: поставить на то, что лондонцы не будут проигрывать нигде нельзя, а вот на очередной сухой матч можно за 2.06.

Соответственно, раз «Арсенал» ни разу не уступал в счете, значит всегда его открывает (или не открывает, но такое случилось только в матче с «Ман Сити», 0:0) – 26 раз, чаще всех в Премьер-лиге.

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