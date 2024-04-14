В воскресной программе: ИТБ из АПЛ, фора в РПЛ, голы в Серии А и сухость в Ла Лиге

В воскресенье по традиции много футбола, поэтому захватили сразу четыре матча.

«Арсенал» забивает всегда. Классика

Несмотря на то, что «Арсенал» играл с «Баварией» в Лиге чемпионов, у лондонцев получилось на два дня больше отдыха, чем у «Астон Виллы». Они в четверг тоже играли в еврокубках, но уже в Лиге конференций. Важный фактор в безумной графике АПЛ.

Пора признать: «Астон Вилла» теряет четвертую строчку. Команда, судя по всему, не выдержала такого темпа. К тому же возникли огромные проблемы в обороне. В последних семи матчах в АПЛ бирмингемцы пропустили по два от «Ноттингема» и «Лутона», три – от «Брентфорда», а также четыре – от «Сити» и «Тоттенхэма». Катастрофа. С такой защитой будет невероятно сложно остановить лучшую атаку Премьер-лиги.

«Арсенал» ИТБ 2,5 за 1.99.

Осторожно смотрим на «Крылья»

Самарцы после двух поражений в весенней части чемпионата провели неплохие поединки с «Зенитом» и «Уралом», по итогам которых набрали четыре очка. Да и дома «КС» проиграли всего один раз (6 побед, 4 ничьи). Ну и вишенка – казанцам клуб не уступает в Самаре уже пять игр в РПЛ.

Гости тоже набрали после перерыва 4 очка, но команде повезло с соперниками. На выезде «Рубин» выиграл лишь в одной из четырех последних встреч в РПЛ (1 ничья, 2 поражения). И опять же – у находящегося в зоне вылета оппонента. Им будет сложно, но будем остородны.

«Крылья Советов» с форой (0) за 1.60.

«Интер» рвется к чемпионству

Дома «Интер» в этом сезоне Серии А прекрасен: на счету у команды больше всех домашних очков и голов. Лучшая домашняя оборона лиги, кстати. А у «Кальяри» лишь семь очков в 15 гостевых матчах текущего чемпионата (1 победа, 4 ничьи) и наименьшее количество забитых на чужих полях мячей среди всех команд в турнире – всего девять.

«Интер» значительно превосходит оппонента в классе, к чему добавляется еще и блеклая игра «Кальяри» на выезде. Только «Интер» забьет за 1.97.

В «Сосьедаде» – сухо

В этом и прошлом сезонах сан-себастьянцы трижды обыграли «Альмерию» в чемпионате, пропустив при этом всего один мяч. Несмотря на невыразительные показатели в Ла Лиге, андалузцы потерпели всего пять поражений с разгромным счетом. Скорее всего, хозяева, сохраняющие турнирную мотивацию, выиграют с разницей максимум в два мяча. «Реал Сосьедад» пропустил в этом розыгрыше только 31 мяч, а это – третий показатель в Ла Лиге по игре в обороне. Также подопечные Иманоля Альгуасиля не пропустили в двух предыдущих поединках в Примере. Похоже, будет сухая победа «Реал Сосьедада» за 2.10.

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Раздел «Ставки» на Спортсе

Фото: Global Look Press