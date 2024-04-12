Акционер БК «Мелбет» прокомментировала задержание Ляпустина по делу о хищении 90 млн рублей

Акционер букмекерской компании «Мелбет» Мария Кеббул прокомментировала задержание гендиректора БК Игоря Ляпустина.

В начале апреля Ляпустину предъявили обвинение в хищении 90 млн рублей у бывшего собственника букмекерской компании Александра Градуленко. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«Ситуация вокруг Игоря Ляпустина, совладельца компании «Мелбет», занимающего пост генерального директора в течение последних восьми лет, вызывает озабоченность и недоумение.

Некто Александр Градуленко подал в правоохранительные органы заявление, согласно которому Ляпустин якобы похитил его долю в компании.

Совершенно не очевидно, почему данный гражданин не предъявил свои претензии в рамках гражданского судопроизводства, ведь споры о принадлежности долей должны решаться именно так. Почему он молчал последние восемь лет и не предъявлял никаких претензий к господину Ляпустину?

Я выражаю искреннюю поддержку моему бизнес-партнеру Игорю Ляпустину, с которым мы в течение многих лет ежедневно работаем, и желаю ему скорейшего законного разрешения данного процесса.

Являясь основным владельцем компании «Мелбет», хочу заверить наших уважаемых партнеров и клиентов в том, что мы активно продолжаем свою деятельность на рынке легального российского беттинга, ответственно подходим к выполнению взятых на себя обязательств, держим уверенный курс на поддержку и развитие отечественного спорта и стремимся к достижениям поставленных в этом направлении целей», – заявила Кеббул.

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