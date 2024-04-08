Ксения Коваленко – амбассадор БК Леон

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Ксения Коваленко стала амбассадором букмекерской компании Леон. Одна из самых ярких футболисток России, полузащитница футбольного клуба ЦСКА будет представлять букмекера в медиапространстве. В рамках реализации партнерского соглашения Ксения Коваленко будет вовлечена в мероприятия БК Леон и маркетинговые активности.

Амбассадор БК Леон Ксения Коваленко:

“Рада стать амбассадором букмекерской компании Леон. Сейчас для спортсменов очень важно уделять внимание не только спорту, но и работать над личным брендом и медийной составляющей. Здорово, что сейчас для этого есть все возможности, было бы желание. Перед стартом сотрудничества с БК Леон чувствую легкое и приятное волнение, потому что для меня в этом много нового. Впереди у нас много работы и очень надеюсь, что смогу принести пользу столь известному на рынке бренду”.

PR-директор БК Леон Нина Подгорнова:

“Мы искали для сотрудничества яркую и неординарную личность. Ксения, в первую очередь, спортсменка, обладательница различных титулов и пример для многих людей. Помимо спорта, Ксения еще очень красивая девушка, мама, жена, личность. Одним словом, все успевает, человек с неуемной жизненной энергией. Мы хотим транслировать миссию нашего бренда через правильные ценности. И в этом плане Ксения нам подходит как нельзя лучше. У нас большие планы на совместную работу Надеюсь, что, объединив усилия, мы сможем достигнуть хороших результатов и порадовать наших игроков интересными активностями”. 

Опубликовал Sports

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