«Челси» 7 лет не побеждает «МЮ» в АПЛ. Сегодня лондонцы фавориты у букмекеров

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«Челси» примет «Манчестер Юнайтед» в 31-м туре АПЛ.

Лондонский клуб не побеждает «Юнайтед» в чемпионате Англии на протяжении семи лет. Последняя победа (1:0) в лиге случилась в ноябре 2017 года.

«Челси» – фаворит сегодняшней встречи у букмекеров за 1.90. Поставить на победу «МЮ» можно за 3.70, на ничью – за 4.50.

Матч пройдет 4 апреля и начнется в 22:15 мск.

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