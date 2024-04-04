«Челси» 7 лет не побеждает «МЮ» в АПЛ. Сегодня лондонцы фавориты у букмекеров
«Челси» примет «Манчестер Юнайтед» в 31-м туре АПЛ.
Лондонский клуб не побеждает «Юнайтед» в чемпионате Англии на протяжении семи лет. Последняя победа (1:0) в лиге случилась в ноябре 2017 года.
«Челси» – фаворит сегодняшней встречи у букмекеров за 1.90. Поставить на победу «МЮ» можно за 3.70, на ничью – за 4.50.
Матч пройдет 4 апреля и начнется в 22:15 мск.
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