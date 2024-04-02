Дмитрий Сергеев – о возможном переходе прав на ЛЧ с «Матч ТВ» на Okko: «Средний объем ставок на турнир существенно упадет»

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Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев высказался о возможной потере прав «Матч ТВ» на трансляцию Лиги чемпионов.

«Довольно активно обсуждается в каналах тема о потере прав «Матч ТВ» на Лигу Чемпионов. Говорят, что они теперь будут на Оkko.

После ухода АПЛ в Оkko мы увидели существенное падение интереса к АПЛ, не только в охватах, но и в объеме ставок на этот турнир.

Сейчас матчи Лиги чемпионов и так смотрят сильно хуже ввиду отсутствия клубов из России, а теперь главный клубный турнир Европы может стать еще менее интересным.

Матчей с нового сезона ЛЧ станет больше, а вот средний объем ставок на матч турнира существенно упадет», – заявил Сергеев.

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5 комментариев
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На Okko был отлично организован показ АПЛ. Стоимость платной подписки была примерно такая же, как и цена платных каналов «Матч Футбол». Да, дебют английского футбола на Okko первое время обернулся техническими проблемами, но впоследствии все было организовано на высшем уровне. АПЛ была на Okko был лучше, чем на «Матч ТВ»: 1) 50 FPS; 2) когда много матчей начиналось в одно время, их все можно было посмотреть в прямом эфире; 3) интершум; 4) крутые комментаторы
+8
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+8
Чё за бред он несёт? Какой интерес упал к АПЛ? Лудики как ставили на АПЛ так и будут искать. Кому надо купили подписку в ОККО, а кто не хотел то в вк полно групп с трансляциями АПЛ.
+7
-3
+4
Ответ Gunner_14
На Okko был отлично организован показ АПЛ. Стоимость платной подписки была примерно такая же, как и цена платных каналов «Матч Футбол». Да, дебют английского футбола на Okko первое время обернулся техническими проблемами, но впоследствии все было организовано на высшем уровне. АПЛ была на Okko был лучше, чем на «Матч ТВ»: 1) 50 FPS; 2) когда много матчей начиналось в одно время, их все можно было посмотреть в прямом эфире; 3) интершум; 4) крутые комментаторы
100%. Я был счастлив просмотру АПЛ на Окко, было супер
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Ответ Рамин Халики
Чё за бред он несёт? Какой интерес упал к АПЛ? Лудики как ставили на АПЛ так и будут искать. Кому надо купили подписку в ОККО, а кто не хотел то в вк полно групп с трансляциями АПЛ.
это уже прогрев идет, почему потеря прав матч тв это плохо
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