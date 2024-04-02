Дмитрий Сергеев – о возможном переходе прав на ЛЧ с «Матч ТВ» на Okko: «Средний объем ставок на турнир существенно упадет»

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев высказался о возможной потере прав «Матч ТВ» на трансляцию Лиги чемпионов.

«Довольно активно обсуждается в каналах тема о потере прав «Матч ТВ» на Лигу Чемпионов. Говорят, что они теперь будут на Оkko.

После ухода АПЛ в Оkko мы увидели существенное падение интереса к АПЛ, не только в охватах, но и в объеме ставок на этот турнир.

Сейчас матчи Лиги чемпионов и так смотрят сильно хуже ввиду отсутствия клубов из России, а теперь главный клубный турнир Европы может стать еще менее интересным.

Матчей с нового сезона ЛЧ станет больше, а вот средний объем ставок на матч турнира существенно упадет», – заявил Сергеев.

Ставки на Спортсе

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