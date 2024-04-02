«Зенит» – явный фаворит Фонбет Кубка России. ЦСКА – 2-й, «Спартак» – 3-й у букмекеров

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Букмекеры считают «Зенит» фаворитом Фонбет Кубка России.

2-4 апреля состоятся полуфинальные матчи Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов. Из оставшихся 12 команд фаворитом турнира котируется «Зенит» – трофей петербуржцев идет за 2.35.

Вторым у букмекеров идет ЦСКА (5.50), третьим котируется «Спартака» (7.50). Шансы остальных команд на трофей начинаются от 12.00.

Кто выиграет Фонбет Кубок России по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 2.35

2. ЦСКА – 5.50

3. «Спартак» – 7.50

4. «Динамо» – 12.00

5. «Локомотив» – 15.00

6. «Ростов» – 17.00

7-9. «Ахмат» – 20.00

7-9. «Балтика» – 20.00

7-9. «Урал» – 20.00

10-11. «Оренбург» – 30.00

10-11. «Химки» – 30.00

12. «СКА Хабаровск» – 35.00

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6 комментариев
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Наличие 11 бразильцев еще не делает кого-то фаворитом
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Ответ milkmilk
Наличие 11 бразильцев еще не делает кого-то фаворитом
А какие национальности делают фаворитом?
Дельфинарий Соболева делают фаворитом?)
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Пожалуй основной фаворит ЦСКА. У Зенита и Динамо важные дела в чемпионате, чтобы на эту ерунду отвлекаться. Спартак просто не могет. А ЦСКА как раз время кубком заняться, в чемпионате с ним все понятно.
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Ответ milkmilk
Национальности не делают. Любовь к футболу, а не к зелёным бумажкам в далёкой холодной стране, делает.
А что лучше для результата - любовь к футболу или уровень мастерства?
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