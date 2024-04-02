«Зенит» – явный фаворит Фонбет Кубка России. ЦСКА – 2-й, «Спартак» – 3-й у букмекеров
Букмекеры считают «Зенит» фаворитом Фонбет Кубка России.
2-4 апреля состоятся полуфинальные матчи Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов. Из оставшихся 12 команд фаворитом турнира котируется «Зенит» – трофей петербуржцев идет за 2.35.
Вторым у букмекеров идет ЦСКА (5.50), третьим котируется «Спартака» (7.50). Шансы остальных команд на трофей начинаются от 12.00.
Кто выиграет Фонбет Кубок России по версии букмекеров:
1. «Зенит» – 2.35
2. ЦСКА – 5.50
3. «Спартак» – 7.50
4. «Динамо» – 12.00
5. «Локомотив» – 15.00
6. «Ростов» – 17.00
7-9. «Ахмат» – 20.00
7-9. «Балтика» – 20.00
7-9. «Урал» – 20.00
10-11. «Оренбург» – 30.00
10-11. «Химки» – 30.00
12. «СКА Хабаровск» – 35.00
Ждем прохода фаворитов в финал плей-офф КХЛ, но верим в тренды
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