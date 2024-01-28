«МЮ» сделал 4:2, отыгравшись с 2:2. На то, что обе команды забьют можно было поставить за 3.60, на точный счет – 43.00

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Ставки на спорт Ньюпорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Ньюпорт» (3:2) в 4-м раунде Кубка Англии.

Команда 54 года не пропускала в Кубке Англии два гола от клуба 4-й лиги.

Сегодня команде Эрика тен Хага дважды забил «Ньюпорт» (2:2, второй тайм). Подобного с манкунианцами не было с февраля 1970 года, когда они встречались с «Нортхэмптоном» (8:2).

На то, что обе команды забьют можно было поставить за 3.60. На точный счет – 43.00.

В целом последним клубом из другого дивизиона, забившим «МЮ» два гола в Кубке, был «Сандерленд» в феврале 1996 года.

Медведев упустил победу на Australian Open, ведя в счете 2:0. Победу Синнера можно было поймать за 11.50

8 комментариев
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отыгрались с 2:2 это как?
+4
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+4
Ответ Ynikum
Ньюпорт должен был выиграть
как это на мой вопрос отвечает?
+2
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Это позор. Последняя игра МЮ в кубке!
0
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Что за зверь этот тигр
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Ответ Under
отыгрались с 2:2 это как?
Ньюпорт должен был выиграть
+1
-1
0
Ответ Ynikum
Ньюпорт должен был выиграть
МЮ как не умел играть, когда их держат по всему полю, так и сами не умеют держать по всему полю. А «Ленин» этого не видит.
0
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0
Ответ Ynikum
МЮ как не умел играть, когда их держат по всему полю, так и сами не умеют держать по всему полю. А «Ленин» этого не видит.
Варан чемпион мира по забитым голам в свои ворота.
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Ответ Ynikum
Это позор. Последняя игра МЮ в кубке!
Предпоследняя всё же
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