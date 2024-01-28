«МЮ» сделал 4:2, отыгравшись с 2:2. На то, что обе команды забьют можно было поставить за 3.60, на точный счет – 43.00

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Ньюпорт» (3:2) в 4-м раунде Кубка Англии.

Команда 54 года не пропускала в Кубке Англии два гола от клуба 4-й лиги.

Сегодня команде Эрика тен Хага дважды забил «Ньюпорт» (2:2, второй тайм). Подобного с манкунианцами не было с февраля 1970 года, когда они встречались с «Нортхэмптоном» (8:2).

На то, что обе команды забьют можно было поставить за 3.60. На точный счет – 43.00.

В целом последним клубом из другого дивизиона, забившим «МЮ» два гола в Кубке, был «Сандерленд» в феврале 1996 года.

Медведев упустил победу на Australian Open, ведя в счете 2:0. Победу Синнера можно было поймать за 11.50