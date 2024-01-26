Букмекеры уверены, что Клопп возглавит сборную Германии. Возвращение в «Боруссию» – второй возможный вариант
Юрген Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона.
Букмекеры считают, что следующим местом работы Клоппа станет сборная Германии – на это дают низкие 1.11.
Второй возможный вариант – возвращение в дортмундскую «Боруссию» (8.50), третий – назначение в «Реал» (12.00).
Следующее место работы Клоппа по версии букмекеров:
Сборная Германии — 1.11
«Боруссия» Д — 8.50
«Реал» — 12.00
«Барселона» — 15.00
Сборная Англии — 17.00
«Бавария» — 81.00
«Манчестер Юнайтед» — 201.00
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"Я не уйду, я не уйду, не дождутся, суки!"
Бавария - предсказуемо
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