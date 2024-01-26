Букмекеры уверены, что Клопп возглавит сборную Германии. Возвращение в «Боруссию» – второй возможный вариант

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Юрген Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона.

Букмекеры считают, что следующим местом работы Клоппа станет сборная Германии – на это дают низкие 1.11.

Второй возможный вариант – возвращение в дортмундскую «Боруссию» (8.50), третий – назначение в «Реал» (12.00).

Следующее место работы Клоппа по версии букмекеров:

Сборная Германии — 1.11

«Боруссия» Д — 8.50

«Реал» — 12.00

«Барселона» — 15.00

Сборная Англии — 17.00

«Бавария» — 81.00

«Манчестер Юнайтед» — 201.00

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27 комментариев
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дайте мужику спокойно годик жопку на пляжах погреть
+21
-2
+19
а где вариант - бунгало на пляже?)
+10
-1
+9
В принципе логично, заслужил, ла и он вроде хотел возглавить национальную сборную
+6
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как я надеюсь, что на пресс-конференции он как Волк с Уолл-стрит скажет:
"Я не уйду, я не уйду, не дождутся, суки!"
+2
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+2
Юрген год будет отдыхать. Также он заявил, что не возглавит другой английский клуб. В сборной не хочется видеть такого крутого тренера. У него в клубном футболе не так много вариантов:
Бавария - предсказуемо
Ювентус - интересно
Реал - необычно
Барселона - страшно
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А нафига? Евро же сразу после конца сезона начинается
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Коэфф. 1.11 - неужели буки уже что-то знают?
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Юрген соскучился по Октоберфестам,) наверняка он хочет годик отдохнуть от футбола, и просто наслаждаться жизнью.
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Ответ mel1189
Реал пока в надёжных руках. Бавария? Можно сотворить просто машину. Барса-возможно самый сомнительный вариант из перечисленных вами. А вот Ювентус уже куда более интересно, расшевелит старушку. В общем, куда бы Клопп не пришёл, будет безумно интересно. Ждём с нетерпением)
Насчёт Реал. Конечно, никто сейчас и не рассматривает такой вариант. Приход Юргена возможен только, если Карло уйдёт (завершит карьеру или провалит один из сезонов, чего очень не хотелось бы, потому что Карло заслуживает уйти по своему решению, будучи победителем)
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Ответ Homelender_666
Юрген год будет отдыхать. Также он заявил, что не возглавит другой английский клуб. В сборной не хочется видеть такого крутого тренера. У него в клубном футболе не так много вариантов: Бавария - предсказуемо Ювентус - интересно Реал - необычно Барселона - страшно
Реал пока в надёжных руках. Бавария? Можно сотворить просто машину. Барса-возможно самый сомнительный вариант из перечисленных вами. А вот Ювентус уже куда более интересно, расшевелит старушку. В общем, куда бы Клопп не пришёл, будет безумно интересно. Ждём с нетерпением)
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Ответ Daniel Plainview
Очевидно сборная
Вроде бы кажется логичным вариант. Но тренер сборной и тренер клуба - это совсем разные вещи.
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Не хочется чтобы Юрген шёл в сборную и уходил из большого футбола. И не хочется видеть его в Баварии, потому как его Боруссия была слишком яркой. Мне кажется Барселона уже потирает руки, чтобы заполучить такого большого тренера. Но если учитывать что он будет год отдыхать, то я бы и в Реале посмотрел на него, это было бы очень интересно.
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Сборную он возглавит после Евро. Я в сборную Германии не особо верю. Поэтому скорее всего место после евро освободиться и как раз для него.
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«Я несколько раз мог возглавить «Баварию». Но я этого не сделал. У меня был контракт с «Ливерпулем»
Клопп весна 2022
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Да какая сборная и Боруссия?! Мужик устал, банально хочет отдохнуть, эти его гонят опять куда-то)
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Манчестер Юнайтед:))))
Фантастика
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Почему уходит?
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Очевидно отпуск минимум год, а потом деньги за ставки не вернут. Вот и всё
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В Испанию поедет отдыхать
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