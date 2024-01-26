Букмекеры уверены, что Клопп возглавит сборную Германии. Возвращение в «Боруссию» – второй возможный вариант

Юрген Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона.

Букмекеры считают, что следующим местом работы Клоппа станет сборная Германии – на это дают низкие 1.11.

Второй возможный вариант – возвращение в дортмундскую «Боруссию» (8.50), третий – назначение в «Реал» (12.00).

Следующее место работы Клоппа по версии букмекеров:

Сборная Германии — 1.11

«Боруссия» Д — 8.50

«Реал» — 12.00

«Барселона» — 15.00

Сборная Англии — 17.00

«Бавария» — 81.00

«Манчестер Юнайтед» — 201.00

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