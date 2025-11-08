0

У «Ювентуса» 2 победы в 11 последних матчах. 2.55 – не обыграют «Торино»

«Ювентус» примет «Торино» в 11-м туре Серии А.

«Ювентус» – явный фаворит матча с коэффициентом 1.55. На победу «Торино» букмекеры дают 7.70, на ничью – 4.00.

«Юве» выиграл лишь 2 и 11 последних матчей во всех турнирах (6 ничьих и 3 поражения). Если «Торино» как минимум не проиграет в предстоящей встрече, сыграет коэффициент 2.55.

Матч пройдет 8 ноября. Начало – в 20:00 мск.

У «МЮ» – лучший шанс постричь фаната: легкий календарь – почти всегда фавориты

Опубликовала: Венера Кравченко
