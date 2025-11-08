«МЮ» – небольшой фаворит против «Тоттенхэма». Манкунианцы не побеждают «шпор» 7 матчей подряд

«Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед» в 11-м туре АПЛ.

«МЮ» котируется небольшим фаворитом у букмекеров с коэффициентом 2.55. Победа «шпор» оценивается в 2.85, ничья – в 3.50.

Манкунианцы не побеждают «Тоттенхэм» 7 матчей подряд (5 поражений и 2 ничьих). Последний раз «МЮ» выиграл очный матч в октябре 2022-го – в 12-м туре АПЛ (2:0).

Если «Тоттенхэм» снова как минимум не уступит «МЮ», сыграет коэффициент 1.55.

Матч пройдет 8 ноября. Начало – в 15:30 мск.

