Букмекеры обрушили коэффициент на назначение Хаби Алонсо в «Ливерпуль» вместо Клоппа

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Хаби Алонсо может возглавить «Ливерпуль» в следующем сезоне.

Британские букмекеры обвалили коэффициент на назначение тренера «Байера» в «Ливерпуль» с 3.50 до 1.50. Алонсо – с отрывом главный фаворит на замену Юргена Клоппа.

Ранее немецкий тренер объявил об уходе из клуба после завершения сезона.

Алонсо выступал за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год. С «красными» он выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2004/05.

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2 комментария
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Алонсо наш лучик надежды
+4
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+4
Не то я представлял, когда Клопп говорил о Ливерпуле 2.0, но если придет Алонсо, то это сохранит преемственность клуба, проводят Клоппа и в новый бой с Хаби, YNWA
+1
0
+1
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