Букмекеры обрушили коэффициент на назначение Хаби Алонсо в «Ливерпуль» вместо Клоппа
Хаби Алонсо может возглавить «Ливерпуль» в следующем сезоне.
Британские букмекеры обвалили коэффициент на назначение тренера «Байера» в «Ливерпуль» с 3.50 до 1.50. Алонсо – с отрывом главный фаворит на замену Юргена Клоппа.
Ранее немецкий тренер объявил об уходе из клуба после завершения сезона.
Алонсо выступал за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год. С «красными» он выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2004/05.
Голы в ворота «Ман Сити», характер «Астон Виллы» после перерыва и вера в «Лион» – вот что разукрасит вечер пятницы