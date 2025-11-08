  • Спортс
Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы «МЮ» продлить беспроигрышную серию в матче с «Тоттенхэмом»

8 ноября в матче 11-го тура АПЛ состоится матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет на домашней арене лондонского клуба и начнется в 15:30 мск.

После 10 туров команды набрали по 17 очков, но по дополнительным показателям «Тоттенхэм» опережает «МЮ». Лондонцы занимают шестое место в таблице АПЛ, манкунианцы находятся на восьмом.

Столичная команда уступила в двух из трех прошлых матчей чемпионата. «Ман Юнайтед» не проигрывает четыре тура подряд – три победы и ничья.

Четыре последних очных матча завершились в пользу «Тоттенхэма». В предыдущий раз соперники встречались в финале Лиги Европы, закончившемся победой лондонцев со счётом 1:0.

Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита предстоящего матча. На победу хозяев дают кэф 2.70, на успех гостей предлагают 2.65, вероятность ничейного результата оценивается в 3.60.

Эксперты считают, что встреча получится богатой на голы. Поставить на три мяча и более можно за 1.68, на два гола и менее дают 2.26.

38% от всех ставок игроков БЕТСИТИ на исход матча пришлось на победу «МЮ», 29% отдано на «Тоттенхэм», 33% ушло на ничью.

