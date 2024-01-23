Экваториальная Гвинея уничтожила Кот-д’Ивуар – 4:0. На андердога давали 11.00

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Сборная Кот-д’Ивуара разгромно проиграла Экваториальной Гвинее (0:4) в 3-м туре Кубка Африки.

На сенсационную победу 88-й сборной в рейтинге ФИФА давали коэффициент 11.00. Кот-д’Ивуар шел явным фаворитом за низкие 1.30.

Кот-д’Ивуар занял третье место в группе А, но еще может выйти в плей-офф как одна из четырех лучших команд с третьей строчки. Экваториальной Гвинея вышла в 1/8 финала с первого места.

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