Российские букмекеры убрали линию на увольнение Абаскаля из «Спартака»

Российские букмекеры перестали принимать ставки на увольнение Гильермо Абаскаля.

Ранее появилась информация о том, что интерес к главному тренеру «Спартака» проявляет «Кадис».

На фоне новостей о возможном уходе Абаскаля из московского клуба российские букмекеры убрали линию на увольнение испанца.

Сегодня стало известно, что Абаскаль не возглавит «Кадис». Позже Гильермо лично подтвердил, что остается в «Спартаке».

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