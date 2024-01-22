Российские букмекеры убрали линию на увольнение Абаскаля из «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига Кадис Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Гильермо Абаскаль Ставки

Российские букмекеры перестали принимать ставки на увольнение Гильермо Абаскаля.

Ранее появилась информация о том, что интерес к главному тренеру «Спартака» проявляет «Кадис».

На фоне новостей о возможном уходе Абаскаля из московского клуба российские букмекеры убрали линию на увольнение испанца.

Сегодня стало известно, что Абаскаль не возглавит «Кадис». Позже Гильермо лично подтвердил, что остается в «Спартаке».

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11 комментариев
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Комментарий удален пользователем
А я только на увольнение хотел поставить)
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Ну и хорошо.
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И снова набрали номер Мостового)
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А я успел поставить и угадал!
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Интересно у Спартака когда нибудь будет тренер которым будут довольны. Не надоело все это?
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Спартак: - Наш тренер остаётся и никуда не уходит!
Букмекеры: - Очевидно, тренера уволят в самое ближайшее время. Закрываем ставки пока не потеряли слишком много денег.
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Ответ Миха68
А я только на увольнение хотел поставить)
Ещё рано)
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