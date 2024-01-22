Российские букмекеры убрали линию на увольнение Абаскаля из «Спартака»
Российские букмекеры перестали принимать ставки на увольнение Гильермо Абаскаля.
Ранее появилась информация о том, что интерес к главному тренеру «Спартака» проявляет «Кадис».
На фоне новостей о возможном уходе Абаскаля из московского клуба российские букмекеры убрали линию на увольнение испанца.
Сегодня стало известно, что Абаскаль не возглавит «Кадис». Позже Гильермо лично подтвердил, что остается в «Спартаке».
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Букмекеры: - Очевидно, тренера уволят в самое ближайшее время. Закрываем ставки пока не потеряли слишком много денег.