В Бундеслиге гости не проиграли ни в одном матче 24-го тура

В Бундеслиге завершился 24-й тур.

В каждом матче тура хозяева не смогли победить: 8 поражений и одна ничья. В 4 из 9 игр гости котировались андердогами.

Самый большой коэффициент на победу сыграл в матче «Унион» – «Хольштайн Киль» (0:1). На триумф гостей давали 5.80.

Единственная ничья случилась в игре, которая закрывала 24-й тур. «Аугсбург» и «Фрайбург» сыграли 0:0.

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