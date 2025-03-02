В Бундеслиге гости не проиграли ни в одном матче 24-го тура
В Бундеслиге завершился 24-й тур.
В каждом матче тура хозяева не смогли победить: 8 поражений и одна ничья. В 4 из 9 игр гости котировались андердогами.
Самый большой коэффициент на победу сыграл в матче «Унион» – «Хольштайн Киль» (0:1). На триумф гостей давали 5.80.
Единственная ничья случилась в игре, которая закрывала 24-й тур. «Аугсбург» и «Фрайбург» сыграли 0:0.
Опубликовала: Венера Кравченко
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