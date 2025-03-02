«Ростов» и «Динамо» второй раз подряд сыграли 1:1. На точный счет давали коэффициент 6.80

Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Ростовом» в 19-м туре Мир РПЛ (1:1).

В прематче «Динамо» котировалось небольшим фаворитом. На ничью давали коэффициент 3.90.

«Бело-голубые» выиграли лишь 1 из 5 последних матчей против «Ростова». При этом «Динамо» не проигрывает на выезде в 8 матчах подряд в РПЛ.

Команды второй раз подряд сыграли 1:1. На точный счет можно было поставить за 6.80. Тотал меньше 2,5 голов зашел за 2.33.

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