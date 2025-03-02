«Милан» – фаворит против «Лацио». Римляне не побеждают в 4 очных матчах подряд

«Милан» примет «Лацио» в 27-м туре Серии А.

«Милан» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.14. На «Лацио» предлагается поставить за 3.70, ничья оценивается в 3.50.

Римляне не обыгрывают миланцев в 4 очных матчах подряд (3 поражения и ничья). Последняя победа случилась в январе 2023 года (4:0).

Если «Милан» как минимум не уступит, сыграет коэффициент 2.14.

Матч пройдет 2 марта и начнется в 22:45 мск.

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