2.20 – «Ливерпуль» выиграет АПЛ с отрывом минимум в 10 очков

Букмекеры сомневаются, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ с большим отрывом от преследователя.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате, опережая «Арсенал» на 13 очков. При этом у «канониров» есть матч в запасе.

Букмекеры дают коэффициент 2.20, что «Ливерпуль» станет чемпионом Англии с отрывом минимум в 10 очков. Если это не случится, то сыграет коэффициент 1.60.

До конца сезона АПЛ осталось 11 туров.

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