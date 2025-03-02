2.20 – «Ливерпуль» выиграет АПЛ с отрывом минимум в 10 очков
Букмекеры сомневаются, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ с большим отрывом от преследователя.
«Ливерпуль» лидирует в чемпионате, опережая «Арсенал» на 13 очков. При этом у «канониров» есть матч в запасе.
Букмекеры дают коэффициент 2.20, что «Ливерпуль» станет чемпионом Англии с отрывом минимум в 10 очков. Если это не случится, то сыграет коэффициент 1.60.
До конца сезона АПЛ осталось 11 туров.
Опубликовала: Венера Кравченко
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