Фильм «Анора» получит «Оскар» максимум в трех номинациях, считают букмекеры
Букмекеры оценили шансы фильма «Анора» выиграть «Оскар»-2025.
Картина, в которой снялся российский актер Юра Борисов, поборется за статуэтку в шести номинациях:
«Лучшая актриса»: Майки Мэдисон – коэффициент 3.00;
«Лучший режиссер»: Шон Бэйкер – 1.36;
«Лучший монтаж»: Шон Бэйкер – 2.75;
«Лучший оригинальный сценарий»: Шон Бэйкер – 1.36;
«Лучший фильм» – 1.34;
«Лучший актер второго плана»: Юра Борисов – 23.00.
Букмекеры дают котировку 1.53, что «Анора» получит максимум три награды. Если фильм Шона Бэйкера возьмет больше трех статуэток, сыграет коэффициент 2.25.
Церемония вручения пройдет в ночь на 3 марта и начнется в 3:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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