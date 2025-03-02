Фильм «Анора» получит «Оскар» максимум в трех номинациях, считают букмекеры

Букмекеры оценили шансы фильма «Анора» выиграть «Оскар»-2025.

Картина, в которой снялся российский актер Юра Борисов, поборется за статуэтку в шести номинациях:

«Лучшая актриса»: Майки Мэдисон – коэффициент 3.00;

«Лучший режиссер»: Шон Бэйкер – 1.36;

«Лучший монтаж»: Шон Бэйкер – 2.75;

«Лучший оригинальный сценарий»: Шон Бэйкер – 1.36;

«Лучший фильм» – 1.34;

«Лучший актер второго плана»: Юра Борисов – 23.00.

Букмекеры дают котировку 1.53, что «Анора» получит максимум три награды. Если фильм Шона Бэйкера возьмет больше трех статуэток, сыграет коэффициент 2.25.

Церемония вручения пройдет в ночь на 3 марта и начнется в 3:00 мск.

Ставки на Спортсе