Бензема хочет покинуть «Аль-Иттихад». «Челси» – фаворит на подписание француза у букмекеров, «Арсенал» – 2-й, «Реал» – 4-й

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Карим Бензема может уйти из «Иль-Иттихада».

Ранее 36-летнего француза отстранили от сборов с «Аль-Иттихадом» по решению главного тренера. По данным ESPN, нападающего не устраивает его положение в Саудовской Аравии – он изучает возможные варианты ухода из клуба.

Букмекеры считают «Челси» (3.00) фаворитом на подписание Бензема. Возвращение игрока в «Реал» котируется за 10.00.

Следующий клуб Бензема по версии букмекеров:

Останется в «Аль-Иттихаде» — 1.33

«Челси» — 3.00

«Арсенал» — 5.00

«МЮ» — 7.50

«Реал» — 10.00

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22 комментария
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Перейдет в МЮ, на зарплату в 350 тысяч в неделю, это будет прямо в их стиле.
+34
-3
+31
Ответ Super Bock
Перейдет в МЮ, на зарплату в 350 тысяч в неделю, это будет прямо в их стиле.
Забьет 1 гол в 16 матчах и уедете в МЛС
+29
-6
+23
В Лион помочь родному клубу
Было бы прикольно
+14
0
+14
В Арсенал бы, как раз нужен форвард
+11
-2
+9
9-й номер в Мадриде свободен.. Но кажется эта песня уже спета.
+8
-2
+6
В Челси не очень вписывается по вектору, но для аренды до лета было бы неплохим вариантом, нужен форвард
+4
0
+4
Милан любит дедов в атаке
+4
0
+4
Ответ dr. cage
9-й номер в Мадриде свободен.. Но кажется эта песня уже спета.
Если ушел с РМ от обратного пути назад нет.Рон,Рамос последние примеры
+5
-1
+4
Ответ Roman
Забьет 1 гол в 16 матчах и уедете в МЛС
С выплатой полной неустойки со стороны МЮ за расторжение контракта
+4
-1
+3
Ответ alexis2020
В Арсенал бы, как раз нужен форвард
Форвард, а не дедушка, отягощенный тележкой с песком
+2
-1
+1
Ответ felixdyadya
Если ушел с РМ от обратного пути назад нет.Рон,Рамос последние примеры
Ну все же уходили они по разному..

Роналду уходил обиженным и потом кукарекал пару раз на Реал.

Рамос выдрючивался при продлении, причём этим приёмом он пользовался минимум 2 раза за все годы в Реале..

А Бенз уходил чинно и спокойно.. У игрока и клуба нет недопониманий..
Я уверен, если бы у Реала сейчас были проблемы в атаке, то Бенза взяли бы без раздумий..
+4
-3
+1
Ответ Sarumian
Комментарий удален модератором
а ты уже в Авдеевке?
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Ответ Karra
Форвард, а не дедушка, отягощенный тележкой с песком
На сезона так полтора сойдёт
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Ответ Александр Северный
как так. говорили же что рональда открыл дверь в бедуин лигу))
как видишь, не все такие выносливые, как рональда
+3
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Ответ Filipp Gorski
В Лион помочь родному клубу Было бы прикольно
Было бы здорово, но это маловероятно.
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В Астон Виллу товарища!
0
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При всем уважении к Бензема, до Роналду ему очень далеко. Человек в 39 лет изо всех сил старается забить и выиграть все что можно в саудовской лиге. На его фоне понимаешь насколько Неймар и ко и отстали от него.
+1
-1
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Комментарий удален модератором
Т.е. букмекеры практически уверены, что останется в песках.
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Бензема 36 лет. Сериал - его потолок
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