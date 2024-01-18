Бензема хочет покинуть «Аль-Иттихад». «Челси» – фаворит на подписание француза у букмекеров, «Арсенал» – 2-й, «Реал» – 4-й
Карим Бензема может уйти из «Иль-Иттихада».
Ранее 36-летнего француза отстранили от сборов с «Аль-Иттихадом» по решению главного тренера. По данным ESPN, нападающего не устраивает его положение в Саудовской Аравии – он изучает возможные варианты ухода из клуба.
Букмекеры считают «Челси» (3.00) фаворитом на подписание Бензема. Возвращение игрока в «Реал» котируется за 10.00.
Следующий клуб Бензема по версии букмекеров:
Останется в «Аль-Иттихаде» — 1.33
«Челси» — 3.00
«Арсенал» — 5.00
«МЮ» — 7.50
«Реал» — 10.00
Ютуб-каналы прячут букмекеров после волны банов. Вместо интеграций – мерч, чистый оранжевый, скрытые лого
Было бы прикольно
Роналду уходил обиженным и потом кукарекал пару раз на Реал.
Рамос выдрючивался при продлении, причём этим приёмом он пользовался минимум 2 раза за все годы в Реале..
А Бенз уходил чинно и спокойно.. У игрока и клуба нет недопониманий..
Я уверен, если бы у Реала сейчас были проблемы в атаке, то Бенза взяли бы без раздумий..