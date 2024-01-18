Бензема хочет покинуть «Аль-Иттихад». «Челси» – фаворит на подписание француза у букмекеров, «Арсенал» – 2-й, «Реал» – 4-й

Карим Бензема может уйти из «Иль-Иттихада».

Ранее 36-летнего француза отстранили от сборов с «Аль-Иттихадом» по решению главного тренера. По данным ESPN, нападающего не устраивает его положение в Саудовской Аравии – он изучает возможные варианты ухода из клуба.

Букмекеры считают «Челси» (3.00) фаворитом на подписание Бензема. Возвращение игрока в «Реал» котируется за 10.00.

Следующий клуб Бензема по версии букмекеров:

Останется в «Аль-Иттихаде» — 1.33

«Челси» — 3.00

«Арсенал» — 5.00

«МЮ» — 7.50

«Реал» — 10.00

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