Букмекеры открыли линию на лучший клуб Страны Басков в новом сезоне Ла Лиги. «Атлетик» – главный фаворит
Букмекеры считают, что «Атлетик» станет лучшим баскским клубом в новом сезоне Ла Лиги.
В специальной линии «Бетсити» («Лучший клуб Страны Басков») «Атлетик» котируется главным фаворитом с коэффициентом 1.40. Вторым претендентом идет «Сосьедад» (3.00), третьим – «Алавес» (50.00).
В прошлом сезоне Ла Лиги «Атлетик» финишировал четвертым, «Сосьедад» стал 11-м, «Алавес» – 15-м.
