«Локомотив» – «Спартак»: чего ждут от дерби игроки БЕТСИТИ

9 августа в матче четвертого тура РПЛ встретятся «Локомотив» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 18:00 мск.

У команд получился разный старт сезона. «Локомотив» выиграл все три матча чемпионата и единолично возглавляет таблицу. «Спартак» набрал всего четыре балла и находится на 11-й строчке.

В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами. Команда Михаила Галактионова выиграла 3:1 в первом круге, коллектив Деяна Станковича разгромил оппонента 5:2 во втором.

В пяти прошлых дерби забили обе команды. В трех последних очных встречах было не менее четырех голов.

Аналитики БЕТСИТИ считают, что в предстоящем матче нет явного фаворита. На победу каждого из соперников предлагают кэф 2.70 , вероятность ничейного результата оценивается в 3.60 .

Эксперты ждут богатый на голы поединок. На три мяча и более можно поставить за 1.72 , на два и менее – предлагают 2.20 . На обмен голами дают 1.55 , вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.45 .

Бетторы БЕТСИТИ, как и букмекеры, не смогли определить фаворита дерби. 36% от всех ставок на исход пришлось на победу «Локомотива», на «Спартак» отдано 34%, на ничью – 30%.

