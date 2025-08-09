«Локомотив» – «Спартак»: чего ждут от дерби игроки БЕТСИТИ
9 августа в матче четвертого тура РПЛ встретятся «Локомотив» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 18:00 мск.
У команд получился разный старт сезона. «Локомотив» выиграл все три матча чемпионата и единолично возглавляет таблицу. «Спартак» набрал всего четыре балла и находится на 11-й строчке.
В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами. Команда Михаила Галактионова выиграла 3:1 в первом круге, коллектив Деяна Станковича разгромил оппонента 5:2 во втором.
В пяти прошлых дерби забили обе команды. В трех последних очных встречах было не менее четырех голов.
Аналитики БЕТСИТИ считают, что в предстоящем матче нет явного фаворита. На победу каждого из соперников предлагают кэф 2.70, вероятность ничейного результата оценивается в 3.60.
Эксперты ждут богатый на голы поединок. На три мяча и более можно поставить за 1.72, на два и менее – предлагают 2.20. На обмен голами дают 1.55, вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.45.
Бетторы БЕТСИТИ, как и букмекеры, не смогли определить фаворита дерби. 36% от всех ставок на исход пришлось на победу «Локомотива», на «Спартак» отдано 34%, на ничью – 30%.
