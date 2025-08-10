  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Кристал Пэлас» выиграл второй трофей за год. «Ливерпуль» котировался самым большим фаворитом Суперкубка Англии за 12 лет
13

«Кристал Пэлас» выиграл второй трофей за год. «Ливерпуль» котировался самым большим фаворитом Суперкубка Англии за 12 лет

«Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии (2:2, пен. 2:3).

В прематче «Ливерпуль» котировался явным фаворитом за 1.40. Это самый низкий коэффициент на фаворита Суперкубка за последние 12 лет. Больше букмекеры верили только в «Манчестер Юнайтед» в игре «Уиганом» в 2013-м (2:0).

На победу «Кристал Пэлас» можно было поставить за 5.50. В лайве при счете 2:1 в пользу мерсисайдцев коэффициент на «Пэлас» достигал 7.20.

«Кристал Пэлас» выиграл два трофея за 2025 год – Кубок и Суперкубок Англии. До этого было ноль за почти 120-летнюю историю клуба.

«Ливерпулю» совсем не гарантирована победа в Суперкубке: аутсайдеры побеждают не реже

Опубликовала: Венера Кравченко
logoЛиверпуль
logoКристал Пэлас
Ставки на футбол
logoСуперкубок Англии
Ставки на спорт
logoКубок Англии
logoМанчестер Юнайтед
logoУиган
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Тенниси» досрочно рассчитал ставки на чемпионство «Локомотива». У клуба 4 из 4 побед на старте РПЛ
8вчера, 15:39
Дегтярев – федерациям и лигам: «Шантажировать меня букмекерскими деньгами не получится. Идите рекламу продавайте!»
60вчера, 14:32
Сонего поиграл 12 матчей подряд против соперников из топ-5. 5.00 – прервет серию, обыграв Фрица
вчера, 13:18
14+ голов и 3 ассиста – ожидания букмекеров от Шешко в дебютном сезоне АПЛ за «МЮ»
5вчера, 12:37
Букмекеров обяжут выявлять родственников чиновников. Их операции будут контролировать на предмет возможного отмывания денег
1вчера, 12:11
Stake объявил о глобальном партнерстве с лигой скейтбординга Street League Skateboarding
вчера, 11:55
Букмекеры считают, что Доннарумма скорее перейдет в «МЮ», чем останется в «ПСЖ»
13вчера, 11:41
БЕТСИТИ о партнерстве с «БЕТСИТИ Пармой»: «Для нас это знаковое событие. Впервые в истории мы стали титульным партнером баскетбольного клуба»
1вчера, 11:26
ФАС рассмотрит рекламу лотерей БК PARI на предмет нарушения закона о рекламе
вчера, 10:58
Президент «БЕТСИТИ Пармы» о смене названия клуба: «Важное событие с учетом того, какое значение государство придает поддержке спорта от букмекеров»
вчера, 10:42
Ко всем новостям
Последние новости
BetBoom стал титульным партнером Pro Anglers League (PAL)
10 августа, 12:20Промо
В 5 из 8 последних матчей за Суперкубок Англии победитель определялся в серии пенальти. 4.50 – «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграют вничью в основное время
10 августа, 07:32
«Краснодар» в 3 матчах забивает не больше одного гола. 1.45 – прервет серию в игре с «Оренбургом»
110 августа, 06:30
BetBoom удваивает ставки на теннис
9 августа, 18:11Промо
Во всех 4 матчах «Зенита» в этом сезоне назначали пенальти. 2.65 – продление серии в игре с «Ахматом»
49 августа, 15:55
Дмитрий Хомуха верит в победы «Локомотива» и «Зенита» в 4-м туре РПЛ
9 августа, 15:16Промо
«Локомотив» – «Спартак»: чего ждут от дерби игроки БЕТСИТИ
19 августа, 08:42Промо
У ЦСКА и «Рубина» 4 ничьих подряд в очных матчах РПЛ. 3.50 – продление серии
9 августа, 07:24
Раков – самый вероятный автор гола в матче «Крылья Советов» – «Балтика». Нападающий забил 4 мяча в 3 играх РПЛ
9 августа, 06:26
«Лига Ставок» выплатила 132 миллиона фрибетами в рамках акции «Новый Джекпот»
9 августа, 06:09Промо