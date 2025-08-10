«Кристал Пэлас» выиграл второй трофей за год. «Ливерпуль» котировался самым большим фаворитом Суперкубка Англии за 12 лет

«Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии (2:2, пен. 2:3).

В прематче «Ливерпуль» котировался явным фаворитом за 1.40. Это самый низкий коэффициент на фаворита Суперкубка за последние 12 лет. Больше букмекеры верили только в «Манчестер Юнайтед» в игре «Уиганом» в 2013-м (2:0).

На победу «Кристал Пэлас» можно было поставить за 5.50. В лайве при счете 2:1 в пользу мерсисайдцев коэффициент на «Пэлас» достигал 7.20.

«Кристал Пэлас» выиграл два трофея за 2025 год – Кубок и Суперкубок Англии. До этого было ноль за почти 120-летнюю историю клуба.

«Ливерпулю» совсем не гарантирована победа в Суперкубке: аутсайдеры побеждают не реже