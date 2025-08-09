Во всех 4 матчах «Зенита» в этом сезоне назначали пенальти. 2.65 – продление серии в игре с «Ахматом»

«Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом» в 4-м туре Мир РПЛ.

«Зенит» – явный фаворит с коэффициентом 1.63. На победу «Ахмата» букмекеры дают 5.90, на ничью – 4.10.

Во всех 4 матчах с участием петербуржцев в этом сезоне назначали пенальти. «Зенит» забил с 11-метровой отметки в ворота «Ростова», «Рубина» и ЦСКА в РПЛ, а также пропустил с пенальти в игре против «Ахмата» в FONBET Кубке России.

Если серия с назначением пенальти продлится в 4-м туре чемпионата, сыграет коэффициент 2.65. Обратная ставка зайдет за 1.45.

Игра пройдет 9 августа. Начало – в 20:30 мск.

