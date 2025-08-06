«Зальцбург» 10 лет не проигрывает в квалификации ЛЧ, но котируется андердогом против «Брюгге»
«Зальцбург» примет «Брюгге» в 3-м раунде квалификации ЛЧ.
Клуб из Австрии 10 лет не проигрывает в квалификации Лиги чемпионов в основное время. Последнее поражение – от «Мальме» (0:3) в 2015 году. С тех пор клуб провел 24 матча в отборе ЛЧ, ни разу не уступив.
«Зальцбург» котируется андердогом сегодняшней встречи с коэффициентом 2.80 на победу. На успех «Брюгге» дают 2.50, на ничью – 3.55.
1.55 – австрийцы доведут до 25 матчей беспроигрышную серию в квалификации ЛЧ.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
