Ничья в матче «Зенита» и ЦСКА принесла пользователю Лиги Ставок 16,8 млн рублей

3 августа состоялся центральный матч 3-го тура РПЛ в группе В между «Зенитом» и ЦСКА. Клиент «Лиги Ставок» заключил одинар на ничью за коэффициент 3,75. Сумма ставки — 4 500 000 рублей, а итоговый выигрыш составил 16 875 000 рублей.

Несмотря на игровое преимущество петербуржцев, команды сыграли вничью 1:1. На 33-й минуте Алеррандро открыл счет и вывел армейцев вперед. Александр Соболев сравнял счет на 76-й минуте, реализовав пенальти. В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом» 9 августа, а ЦСКА у себя дома примет казанский «Рубин».

